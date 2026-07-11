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Fenômeno da Broadway, “Wicked” estreia no Rio de Janeiro em julho
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A trama é uma adaptação do musical que estreou na Broadway em 2003, baseado no romance de Gregory Maguire, e conta a história de origem das bruxas do clássico "O Mágico de Oz". A narrativa acompanha o encontro entre Elphaba, jovem de pele verde e incompreendida, e Glinda, popular e privilegiada, durante os anos em que estudam juntas na Universidade de Shiz. Muito antes de se tornarem, respectivamente, a Bruxa Má do Oeste e a Bruxa Boa. Foto: Reprodução Youtube
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Na Broadway, a montagem original foi estrelada por Idina Menzel como Elphaba e Kristin Chenoweth no papel de Glinda, com trilha sonora composta por Stephen Schwartz. O espetáculo é um dos maiores sucessos do teatro musical americano e segue em cartaz no Gershwin Theatre até hoje, figurando entre os espetáculos mais longevos da Broadway. Também conquistou três prêmios Tony e um Grammy. Foto: Divulgação
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Na montagem brasileira, Myra Ruiz e Fabi Bang vivem as protagonistas desde a primeira produção, em 2016, e já passaram por todas as temporadas nacionais do espetáculo, incluindo as de 2023 e 2025. Myra comentou que precisa se controlar todas as noites para não se emocionar durante a icônica cena de voo durante a música "Defying Gravity", na qual sua personagem é suspensa a 12 metros de altura e atravessa cerca de 25 metros por cima da plateia. Foto: Reprodução Youtube
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Apesar de ter o mesmo texto, músicas e a estrutura original da versão americana, a produção brasileira desenvolveu identidade própria em cenário, figurino, iluminação e coreografia. Fabi Bang destacou que sua interpretação de Glinda incorporou traços da cultura carioca e de elementos populares brasileiros, o que aproxima a montagem do público local. Foto: Reprodução Youtube
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A montagem envolve uma grande estrutura técnica. São cerca de 200 personagens interpretados por 35 atores, 150 figurinos, 130 perucas, 260 profissionais envolvidos nos bastidores e oito cenas com voos, realizadas com equipamentos da empresa americana Fly by Foy, especializada em acrobacias aéreas. Outros efeitos de ilusionismo em cena ficam a cargo de Issao Imamura, um dos principais nomes da área no Brasil. Foto: Reprodução Youtube
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A Cidade das Artes é um dos poucos teatros brasileiros com dimensão de caixa cênica suficiente para receber uma montagem do porte de "Wicked". Ainda assim, segundo o diretor Ronny Dutra, toda essa estrutura técnica existe para reforçar a emoção da história. Para ele, apesar do impacto dos efeitos, o que realmente marca o público é a humanidade dos personagens. Foto: Reprodução Youtube
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O musical "Wicked" também ganhou uma adaptação para o cinema, dividida em duas partes, lançadas em 2024 e 2025, com direção de Jon M. Chu e as atrizes Cynthia Erivo e Ariana Grande nos papéis de Elphaba e Glinda, respectivamente. As duas artistas, inclusive, se apresentaram na abertura da cerimônia do Oscar em 2025. Foto: Divulgação
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