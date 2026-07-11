Fenômeno da Broadway, “Wicked” estreia no Rio de Janeiro em julho

A trama é uma adaptação do musical que estreou na Broadway em 2003, baseado no romance de Gregory Maguire, e conta a história de origem das bruxas do clássico "O Mágico de Oz". A narrativa acompanha o encontro entre Elphaba, jovem de pele verde e incompreendida, e Glinda, popular e privilegiada, durante os anos em que estudam juntas na Universidade de Shiz. Muito antes de se tornarem, respectivamente, a Bruxa Má do Oeste e a Bruxa Boa. Foto: Reprodução Youtube