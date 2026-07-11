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Estilo de Vida

Compartimentos secretos nas roupas: soluções discretas que fazem diferença

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Redação Flipar
  • Durante os séculos XVII e XVIII, muitas mulheres usavam bolsos separados presos à cintura, escondidos sob as saias. Eles eram acessados por pequenas aberturas discretas nas laterais da roupa.
    Durante os séculos XVII e XVIII, muitas mulheres usavam bolsos separados presos à cintura, escondidos sob as saias. Eles eram acessados por pequenas aberturas discretas nas laterais da roupa. Foto: imagem gerada por i.a
  • Paletós e casacos passaram a incorporar bolsos internos para guardar documentos, carteiras, relógios e outros objetos de valor. Até hoje, esse recurso é comum em peças sociais.
    Paletós e casacos passaram a incorporar bolsos internos para guardar documentos, carteiras, relógios e outros objetos de valor. Até hoje, esse recurso é comum em peças sociais. Foto: imagem gerada por i.a
  • Roupas militares costumam incluir bolsos posicionados para facilitar o acesso rápido a mapas, equipamentos, rádios, cadernos e outros itens essenciais durante operações.
    Roupas militares costumam incluir bolsos posicionados para facilitar o acesso rápido a mapas, equipamentos, rádios, cadernos e outros itens essenciais durante operações. Foto: imagem gerada por i.a
  • Leggings, shorts e camisetas para corrida frequentemente trazem compartimentos discretos para chaves, cartões ou géis energéticos, permitindo praticidade sem atrapalhar os movimentos.
    Leggings, shorts e camisetas para corrida frequentemente trazem compartimentos discretos para chaves, cartões ou géis energéticos, permitindo praticidade sem atrapalhar os movimentos. Foto: imagem gerada por i.a
  • Alguns cintos possuem espaço interno para guardar notas dobradas ou pequenos documentos. O recurso é bastante utilizado por viajantes como medida extra de segurança.
    Alguns cintos possuem espaço interno para guardar notas dobradas ou pequenos documentos. O recurso é bastante utilizado por viajantes como medida extra de segurança. Foto: imagem gerada por i.a
  • Além da funcionalidade, estilistas já criaram vestidos, casacos e outras peças com compartimentos ocultos para unir praticidade e design sem alterar a aparência da roupa. Alguns zíperes escondendo porta-cédulas ficam na parte de baixo das mangas dos casacos.
    Além da funcionalidade, estilistas já criaram vestidos, casacos e outras peças com compartimentos ocultos para unir praticidade e design sem alterar a aparência da roupa. Alguns zíperes escondendo porta-cédulas ficam na parte de baixo das mangas dos casacos. Foto:
  • Hoje existem roupas com bolsos protegidos contra leitura não autorizada de cartões por radiofrequência (RFID), além de compartimentos específicos para celulares, fones e baterias portáteis, mostrando que a ideia dos bolsos secretos continua evoluindo.
    Hoje existem roupas com bolsos protegidos contra leitura não autorizada de cartões por radiofrequência (RFID), além de compartimentos específicos para celulares, fones e baterias portáteis, mostrando que a ideia dos bolsos secretos continua evoluindo. Foto: imagem gerada por i.a
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