Cantora brasileira que ‘explodiu’ na internet e lotou shows em mais de 20 países prepara 1º álbum; conheça Mari Froes

Segundo Mari, cantar sempre fez parte de sua vida, tanto que a mãe costuma dizer que ela cantava antes mesmo de aprender a falar. "Acho que foi uma coisa muito natural. Eu tinha muita facilidade com a música. E eu sempre quis ser cantora, sempre foi o que eu falei que queria fazer", contou ela, que é filha de pai paulistano e mãe cearense. Foto: Reproduc?a?o @froesmari