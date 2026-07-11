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Cantora brasileira que ‘explodiu’ na internet e lotou shows em mais de 20 países prepara 1º álbum; conheça Mari Froes

RF
Redação Flipar
  • Durante uma turnê pela Europa, a brasileira subiu ao palco de um festival em Roma, na Itália, e agora direciona as atenções para o lançamento de seu primeiro álbum de estúdio — previsto para julho — e para uma série de shows nos Estados Unidos e no Canadá, prevista para setembro.
    Durante uma turnê pela Europa, a brasileira subiu ao palco de um festival em Roma, na Itália, e agora direciona as atenções para o lançamento de seu primeiro álbum de estúdio — previsto para julho — e para uma série de shows nos Estados Unidos e no Canadá, prevista para setembro. Foto: Reproduc?a?o @froesmari
  • Segundo Mari, cantar sempre fez parte de sua vida, tanto que a mãe costuma dizer que ela cantava antes mesmo de aprender a falar.
    Segundo Mari, cantar sempre fez parte de sua vida, tanto que a mãe costuma dizer que ela cantava antes mesmo de aprender a falar. "Acho que foi uma coisa muito natural. Eu tinha muita facilidade com a música. E eu sempre quis ser cantora, sempre foi o que eu falei que queria fazer", contou ela, que é filha de pai paulistano e mãe cearense. Foto: Reproduc?a?o @froesmari
  • O canal no YouTube, que leva seu nome, nasceu quando Mari tinha entre 8 e 9 anos, inicialmente apenas para compartilhar versões de músicas conhecidas. A jovem também participou de festivais escolares antes de lançar, aos 17 anos, o EP
    O canal no YouTube, que leva seu nome, nasceu quando Mari tinha entre 8 e 9 anos, inicialmente apenas para compartilhar versões de músicas conhecidas. A jovem também participou de festivais escolares antes de lançar, aos 17 anos, o EP "Nebulosa", com cinco faixas autorais. Foto: Reproduc?a?o @froesmari
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