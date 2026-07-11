Sthefany Brito celebra 1 mês do caçula e fala sobre a família

No dia 19 de junho de 2026, a atriz completou 39 anos. Na data, compartilhou uma foto inédita ao lado do filho recém-nascido e classificou a chegada de Filippo como o melhor presente de aniversário que poderia receber. Em outra publicação, também celebrada ao lado do marido e dos três filhos, comentou que a rotina do dia foi marcada por mamadas, alguns choros e muitas risadas, e afirmou que os filhos eram o único presente que desejava naquela vida. Foto: Reprodução / Instagram