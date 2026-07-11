Celebridades e TV
Sthefany Brito celebra 1 mês do caçula e fala sobre a família
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Na legenda do post, Sthefany agradeceu a chegada do filho e compartilhou o quanto a rotina tem sido intensa com três crianças pequenas em casa. Mencionou os desafios de dividir a atenção entre os filhos, mas ressaltou que o amor cresceu com a chegada do caçula. Foto: Reprodução / Instagram
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Vale lembrar que, ainda em junho, Sthefany contou que optou por fazer uma laqueadura durante o parto de Filippo. Ela explicou que a decisão foi tomada porque já considerava a família completa com três filhos e não pretende ter mais filhos. Por isso, decidiu aproveitar a cesárea programada para realizar o procedimento. Foto: Reprodução / Instagram
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No dia 19 de junho de 2026, a atriz completou 39 anos. Na data, compartilhou uma foto inédita ao lado do filho recém-nascido e classificou a chegada de Filippo como o melhor presente de aniversário que poderia receber. Em outra publicação, também celebrada ao lado do marido e dos três filhos, comentou que a rotina do dia foi marcada por mamadas, alguns choros e muitas risadas, e afirmou que os filhos eram o único presente que desejava naquela vida. Foto: Reprodução / Instagram
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Sthefany Brito e Igor Raschkovsky estão juntos desde 2011, relacionamento que se tornou público durante uma entrevista da atriz ao programa "Domingão do Faustão". O casal oficializou a união em 4 de agosto de 2018, em uma cerimônia intimista realizada em Montalcino, na Itália. Em 2019, os dois anunciaram a separação por meio de uma nota, mas voltaram em 2020, depois de alguns meses separados. Foto: Reprodução / Instagram
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Nascida em 1987, Sthefany Brito é irmã mais velha do ator Kayky Brito, que tem um ano e quatro meses a menos que ela. Os dois construíram carreiras na televisão de forma quase paralela e chegaram a atuar juntos nas mesmas novelas algumas vezes, como em "O Beijo do Vampiro", "O Clone" e "Chocolate com Pimenta". Foto: Reprodução / Instagram
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Sthefany estreou na televisão em 1999, quando fez parte do elenco da novela "Chiquititas", do SBT, aos doze anos de idade. Dois anos depois, a atriz foi contratada pela TV Globo. Aos catorze anos, interpretou Samira em "O Clone", um dos papéis mais lembrados de sua carreira. Foto: Reprodução / Instagram
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Ao longo da década seguinte, Sthefany participou de outras produções da Globo, como "Começar de Novo", "Páginas da Vida" e "Flor do Caribe". Também apresentou os programas "TV Globinho" e "Fazendo a Festa", da GNT. A atriz ainda atuou em diversas novelas da Record, como "O Rico e Lázaro", "Jezabel", "Amor Sem Igual" e "Reis". Foto: Reprodução / Instagram
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