Flúor: vilão perigoso ou aliado dos dentes? Conheça usos pouco conhecidos

Fluoretos também são usados em águas tratadas e até em alguns medicamentos. A adição de fluoreto à água potável é uma medida de saúde pública adotada em muitos países. Essa prática reduz a incidência de cáries, especialmente em populações com acesso limitado a cuidados odontológicos. Contudo, ainda gera debates sobre dosagem e segurança. Foto: gladri - Flickr