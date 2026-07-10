Laje da Jagua: destino catarinense é marcado por ondas gigantes e naufrágios

O acesso ao ponto das ondas gigantes de Jaguaruna não é tão simples. Os surfistas especialistas nesse tipo de onda, conhecidos como "big riders", precisam percorrer 5 km de mar aberto a bordo de jet skis e enfrentar trechos de mar revolto para chegar ao local. A partida é feita pela Praia da Jagua. Foto: Reprodução/YouTube