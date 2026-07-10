Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Laje da Jagua: destino catarinense é marcado por ondas gigantes e naufrágios

RF
Redação Flipar
  • A maior onda já registrada no Brasil, com 14,82 metros, foi surfada no local pelo ex-BBB Lucas Chumbo, em julho de 2025. A
    A maior onda já registrada no Brasil, com 14,82 metros, foi surfada no local pelo ex-BBB Lucas Chumbo, em julho de 2025. A "Big Waves Brasil" (BWB) foi a responsável pela medição. Foto: Reprodução/YouTube
  • Descoberta em 2003, a Laje já sediou competições. O fenômeno ocorre porque a “montanha submersa”, cujo topo fica a apenas 2 metros de profundidade, intensifica a energia das ondas, podendo duplicar ou triplicar seu tamanho.
    Descoberta em 2003, a Laje já sediou competições. O fenômeno ocorre porque a “montanha submersa”, cujo topo fica a apenas 2 metros de profundidade, intensifica a energia das ondas, podendo duplicar ou triplicar seu tamanho. Foto: Reprodução/YouTube
  • O acesso ao ponto das ondas gigantes de Jaguaruna não é tão simples. Os surfistas especialistas nesse tipo de onda, conhecidos como
    O acesso ao ponto das ondas gigantes de Jaguaruna não é tão simples. Os surfistas especialistas nesse tipo de onda, conhecidos como "big riders", precisam percorrer 5 km de mar aberto a bordo de jet skis e enfrentar trechos de mar revolto para chegar ao local. A partida é feita pela Praia da Jagua. Foto: Reprodução/YouTube
  • A região do Cabo de Santa Marta, onde a Laje está localizada, tem histórico de naufrágios.Cerca de 72 embarcações afundaram ali entre os séculos 19 e 20. O local fazia parte de uma rota comercial.
    A região do Cabo de Santa Marta, onde a Laje está localizada, tem histórico de naufrágios.Cerca de 72 embarcações afundaram ali entre os séculos 19 e 20. O local fazia parte de uma rota comercial. Foto: Reprodução
  • Os incidentes levaram à construção do Farol de Santa Marta para orientar a navegação.Na face sul do refletor do farol existe uma faixa vermelha que, quando a luz passa por ela, indica a direção correta da laje, alertando sobre os perigos para a navegação.
    Os incidentes levaram à construção do Farol de Santa Marta para orientar a navegação.Na face sul do refletor do farol existe uma faixa vermelha que, quando a luz passa por ela, indica a direção correta da laje, alertando sobre os perigos para a navegação. Foto: Wikimedia Commons/EDI GALVANI ULIANO
  • As ondas gigantes são geradas pelo fenômeno chamado de
    As ondas gigantes são geradas pelo fenômeno chamado de "empinamento" ("shoaling", em inglês), no qual uma onda de águas profundas emerge para a superfície. Foto: Divulgação/Luis Reis
  • Ao redor do mundo, existem destinos famosos pelas ondas gigantes, como Nazaré, em Portugal (foto), Teahupo'o, na Polinésia Francesa, e Pe?ahi (Jaws), no Havaí, Estados Unidos. Esses locais atraem surfistas experientes em busca de algumas das maiores e mais desafiadoras ondas do planeta.
    Ao redor do mundo, existem destinos famosos pelas ondas gigantes, como Nazaré, em Portugal (foto), Teahupo'o, na Polinésia Francesa, e Pe?ahi (Jaws), no Havaí, Estados Unidos. Esses locais atraem surfistas experientes em busca de algumas das maiores e mais desafiadoras ondas do planeta. Foto: Rafael Marchante - Flickr
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay