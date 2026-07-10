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China utiliza o temido Deserto de Taklamakan para produção de frutos-do-mar
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Ao longo das décadas, o lugar se tornou um polo de aquicultura marinha por meio de tecnologias avançadas. Mas como isso aconteceu? O deserto, cujo nome significa "lugar sem retorno", agora abriga lagoas artificiais que produzem toneladas de frutos-do-mar, como garoupas e camarões. Foto: Imagem de She is gone por Pixabay
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Para viabilizar o projeto, engenheiros utilizam água de aquíferos salinos e a tratam quimicamente para replicar a composição da água do mar. Sistemas avançados de recirculação e controle térmico garantem a sobrevivência das espécies contra as variações extremas de temperatura. A iniciativa visa a reduzir a dependência chinesa de importações e da pesca em alto-mar. Foto: Colegota wikimedia commons
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Em 2024, a produção já alcançava quase 200 mil toneladas de frutos-do-mar. No entanto, a iniciativa também desperta preocupações sobre sustentabilidade, já que o deserto recebe pouquíssima chuva e seus aquíferos só se renovam lentamente. Foto: imagem gerada por i.a
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O Deserto de Taklamakan ocupa a maior parte da Bacia de Tarim, cobrindo aproximadamente 337 mil km². Ele é cercado por algumas das cadeias de montanhas mais altas da Terra, incluindo o Kunlun ao sul, o Pamir a oeste e o Tian Shan ao norte. Foto: NASA domínio público
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É essa barreira geográfica que impede a chegada de umidade e resulta em um clima hiperárido, onde a precipitação média anual raramente ultrapassa os 10 milímetros em seu núcleo. Foto: 6-A04-W96-K38-S41-V38 wikimedia commons
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As condições ambientais no Taklamakan são marcadas por oscilações térmicas brutais. As temperaturas podem despencar para 20 graus negativos no inverno, enquanto no verão ultrapassam facilmente os 40°C. Foto: Colegota wikimedia commons
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Mais de 85 % de sua superfície têm dunas de areia em constante movimento, muitas com alturas que podem ultrapassar 300 metros. Sob as areias escaldantes, o deserto esconde vastas reservas de recursos naturais, especialmente petróleo e gás natural, o que motivou o governo chinês a construir infraestruturas complexas, como a Rodovia do Deserto de Tarim. Foto: Colegota wikimedia commons
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