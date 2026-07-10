China utiliza o temido Deserto de Taklamakan para produção de frutos-do-mar

Ao longo das décadas, o lugar se tornou um polo de aquicultura marinha por meio de tecnologias avançadas. Mas como isso aconteceu? O deserto, cujo nome significa "lugar sem retorno", agora abriga lagoas artificiais que produzem toneladas de frutos-do-mar, como garoupas e camarões. Foto: Imagem de She is gone por Pixabay