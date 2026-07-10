Conhecida pela inovação, estilista holandesa Iris van Herpen apresenta vestido de plasma que reage ao toque humano

Em 2011, ela se tornou membro convidado da prestigiada Câmara Sindical da Alta-Costura em Paris, consolidando seu nome no topo do mercado de luxo global. O grande diferencial de Van Herpen é a substituição ou reinvenção dos tecidos tradicionais por meio de colaborações interdisciplinares com cientistas, arquitetos e engenheiros. Foto: Wikimedia Commons/Arroser