Artes
Conhecida pela inovação, estilista holandesa Iris van Herpen apresenta vestido de plasma que reage ao toque humano
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Fundadora de sua própria marca em 2007, Iris van Herpen se tornou uma das estilistas mais inovadoras da alta-costura ao combinar moda, arquitetura, biologia, engenharia e tecnologia em suas coleções. Suas criações frequentemente utilizam impressão 3D, cortes a laser, materiais experimentais e técnicas artesanais, o que resulta em peças com aparência futurista. Foto: Flickr - Jos Groningen
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Em 2011, ela se tornou membro convidado da prestigiada Câmara Sindical da Alta-Costura em Paris, consolidando seu nome no topo do mercado de luxo global. O grande diferencial de Van Herpen é a substituição ou reinvenção dos tecidos tradicionais por meio de colaborações interdisciplinares com cientistas, arquitetos e engenheiros. Foto: Wikimedia Commons/Arroser
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Ela foi pioneira absoluta ao apresentar o primeiro vestido feito em impressão 3D em uma passarela de alta-costura, utilizando materiais como silicone, termoplásticos, resinas sintéticas e até ferro fundido magnetizado. Suas coleções frequentemente mimetizam fenômenos da natureza através de cálculos matemáticos e algoritmos. Foto: Wikimedia Commons/Arroser
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Suas criações transcendem o universo das passarelas e são frequentemente exibidas em museus de arte prestigiados como o Metropolitan Museum of Art (Met) em Nova York e o Palais de Tokyo, em Paris. Ao longo da carreira, Van Herpen vestiu artistas ícones da cultura pop como Beyoncé, Lady Gaga, Björk, Jennifer Lopez, Scarlett Johansson, Tilda Swinton e Cate Blanchett. Foto: Reprodução/Instagram
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