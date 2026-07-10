Quem foi Nikola Tesla? A história do inventor que transformou a eletricidade

Tesla faleceu no dia 7 de janeiro de 1943, aos 86 anos, em Nova York, onde viveu seus últimos anos de forma reclusa. Ele deixou um legado de invenções que moldou a infraestrutura elétrica do século 20 e influenciou o desenvolvimento de diversas tecnologias que vieram depois dele. Até hoje, esse legado é lembrado na própria unidade de medida "tesla", utilizada para densidade de fluxo magnético. Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público