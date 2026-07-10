Fitness
Quem foi Nikola Tesla? A história do inventor que transformou a eletricidade
-
Em 1884, Tesla se mudou para os Estados Unidos, onde construiu sua carreira. Ele trabalhou brevemente com Thomas Edison, inventor da lâmpada incandescente e defensor da corrente contínua. Os dois, porém, protagonizaram disputas que duraram anos, e a principal delas ficou conhecida como "Guerra das Correntes". De um lado, Edison defendia a corrente contínua e do outro, Tesla a corrente alternada. Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
-
Foi a corrente alternada, aliás, que consolidou o nome de Tesla na história da eletricidade e da humanidade. A tecnologia tornou possível a distribuição eficiente de energia elétrica para cidades e grandes distâncias. Até hoje, é esse tipo de corrente que abastece residências e alimenta aparelhos como geladeiras, fogões, máquinas de lavar e micro-ondas. Foto: Pexels / RDNE Stock project
-
Ao longo da vida, Tesla registrou centenas de patentes relacionadas a campos como iluminação, robótica, motores, turbinas e sistemas de transmissão sem fio de energia e informação. Muitas dessas pesquisas anteciparam princípios que, décadas depois, seriam aplicados no desenvolvimento do rádio e de outras tecnologias de comunicação sem fio. Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
-
Um exemplo é o motor de indução, apresentado por Tesla em 1888. Diferentemente dos motores elétricos da época, que dependiam de comutadores e escovas sujeitos a desgaste, o motor de indução funcionava por meio de campos magnéticos rotativos. Outro exemplo é a turbina Tesla, patenteada em 1913, que utilizava discos lisos em vez de pás para gerar movimento, um conceito considerado inovador para a época. Foto: Reprodução Youtube
-
-
Aliás, Nikola Tesla patenteou o primeiro barco controlado por rádio do mundo, que ele chamou de "teleautômato". A invenção foi apresentada em 1898 em Nova York. Ele demonstrou publicamente um pequeno barco capaz de ser guiado à distância por meio de ondas de rádio, sem qualquer conexão física com o operador. Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
-
A Torre Wardenclyffe, construída em Long Island, Nova York, entre 1901 e 1902, representou a tentativa mais ambiciosa de Tesla de transmitir energia e comunicação sem fio em escala global. O projeto, financiado inicialmente pelo banqueiro J.P. Morgan, não conseguiu atrair o investimento necessário para ser concluído. A torre acabou sendo demolida em 1917. Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
-
Tesla faleceu no dia 7 de janeiro de 1943, aos 86 anos, em Nova York, onde viveu seus últimos anos de forma reclusa. Ele deixou um legado de invenções que moldou a infraestrutura elétrica do século 20 e influenciou o desenvolvimento de diversas tecnologias que vieram depois dele. Até hoje, esse legado é lembrado na própria unidade de medida "tesla", utilizada para densidade de fluxo magnético. Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
-