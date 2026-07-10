Município de Caridade preserva lenda curiosa do ‘santo sem corpo’

A Festa de Santo Antônio de Pádua, celebrada anualmente no dia 13 de junho, é um dos eventos culturais mais famosos de Caridade. Outras celebrações importantes incluem a Coroação de Nossa Senhora (com mais de um século de tradição) e o espetáculo da Paixão de Cristo, na Sexta-feira Santa. Foto: Divulgação/Prefeitura de Caridade