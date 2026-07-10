Claudia Leitte completa 46 anos e lança o vinil de “Especiarias”

Claudia chegou a cursar Direito e Comunicação, mas logo se transferiu para a Faculdade de Música da Universidade Federal da Bahia, abandonando as aulas pouco depois para se dedicar de vez à carreira musical. No início, passou por bandas de forró e pagode até ser convidada, em 2001, para integrar o grupo baiano de axé music Babado Novo. Foto: Divulgação