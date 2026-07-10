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Claudia Leitte completa 46 anos e lança o vinil de “Especiarias”
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As vendas da edição especial foram abertas no site da Universal Music, e os 200 exemplares autografados pela cantora esgotaram em apenas uma hora. Além disso, Claudia se tornou, recentemente, a cantora baiana mais ouvida do Spotify, com 10 milhões de ouvintes mensais. Foto: Divulgação
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Claudia Cristina Leite Inácio Pedreira nasceu em 10 de julho de 1980, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Poucos dias depois, a família se mudou para Salvador, na Bahia, cidade onde a cantora foi criada. Desde jovem, aos 13 anos, ela já se apresentava em bares com voz e violão. Foto: Divulgação
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Claudia chegou a cursar Direito e Comunicação, mas logo se transferiu para a Faculdade de Música da Universidade Federal da Bahia, abandonando as aulas pouco depois para se dedicar de vez à carreira musical. No início, passou por bandas de forró e pagode até ser convidada, em 2001, para integrar o grupo baiano de axé music Babado Novo. Foto: Divulgação
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Foi como vocalista do Babado Novo, a partir de 2002, que Claudia Leitte ficou famosa. O grupo emplacou uma sequência de sucessos como "Bola de Sabão", "Safado, Cachorro, Sem-Vergonha", "Canudinho", "Caranguejo", "Camisa e o Botão", "Amor Perfeito" e "Doce Paixão", além de cinco discos de ouro e platina conquistados entre 2003 e 2007. Foto: Divulgação
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Em fevereiro de 2008, Claudia deixou o Babado Novo para seguir carreira solo. Seu primeiro álbum, "Ao Vivo em Copacabana", foi gravado diante de mais de um milhão de pessoas e recebeu certificação de ouro e platina tripla. O single "Exttravasa" chegou ao topo das paradas nacionais. Foto: Reprodução / Instagram
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Em 2014, ela lançou, em parceria com o cantor Pitbull e a cantora Jennifer Lopez, "We Are One (Ole Ola)", canção oficial da Copa do Mundo Fifa daquele ano, realizada no Brasil. Claudia, inclusive, se apresentou ao lado dos dois na cerimônia de abertura do torneio, no Itaquerão, em São Paulo. Foto: Reprodução Youtube
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Claudia Leitte foi técnica e mentora nas versões brasileiras do "The Voice", do "The Voice Kids" e do "The Voice +", na TV Globo. Ao longo das temporadas, dividiu o time de jurados com nomes como Ivete Sangalo, Lulu Santos, Carlinhos Brown e Michel Teló, e venceu em duas edições do programa. Foto: Alex Carvalho/Wikimedia Commons
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