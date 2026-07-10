O poder terapêutico das águas: estâncias hidrominerais brasileiras unem turismo e saúde

Uma delas fica na cidade de Caldas Novas, em Goiás. Considerada a maior estância hidrotermal do mundo, ela possui águas naturalmente aquecidas, que podem chegar a 58ºC, e têm efeitos medicinais contra problemas como o estresse e o reumatismo. Quem se aventurar no local poderá se divertir com piscinas de água quente, hospedando-se em um hotel-clube, entre os muitos da cidade. Foto: Instagram @caldasnovas