Toquinho chega aos 80 anos com documentário nos cinemas que revisita sua trajetória

O momento mais marcante de sua trajetória ocorreu com a parceria com o poeta, diplomata e compositor Vinicius de Moraes. Durante cerca de uma década, os dois produziram dezenas de canções que entraram para a história da MPB, como "Tarde em Itapuã", "A Tonga da Mironga do Kabuletê", "Regra Três" e "Carta ao Tom 74". A dupla percorreu o Brasil e o exterior em turnês memoráveis, ajudando a manter viva a herança da bossa nova e aproximando novos públicos da obra de Vinicius. Foto: Domínio público/Acervo Arquivo Nacional