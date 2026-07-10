Mini cabras ganham popularidade como animais de estimação, mas precisam de cuidado adequado

Além disso, a alimentação errada é um dos principais motivos de atendimento veterinário. A dieta deve ser baseada em capim e feno de qualidade, com água limpa sempre disponível. O excesso de milho, soja, frutas e outros alimentos pode comprometer o funcionamento do rúmen, um dos compartimentos do estômago dos ruminantes. A ração de cães e gatos nunca deve ser oferecida. Foto: Reprodução Youtube