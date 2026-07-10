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Animais

Mini cabras ganham popularidade como animais de estimação, mas precisam de cuidado adequado

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Redação Flipar
  • Ainda assim, o veterinário Ronaldo Gomes Gargano, da Associação Paulista de Buiatria, afirma que os atendimentos envolvendo pequenos ruminantes têm aumentado nos hospitais veterinários onde trabalha. Segundo ele, o interesse está relacionado ao porte compacto, ao vínculo afetivo que os animais despertam, especialmente nas crianças, e ao aumento de famílias que vivem em chácaras e condomínios.
    Ainda assim, o veterinário Ronaldo Gomes Gargano, da Associação Paulista de Buiatria, afirma que os atendimentos envolvendo pequenos ruminantes têm aumentado nos hospitais veterinários onde trabalha. Segundo ele, o interesse está relacionado ao porte compacto, ao vínculo afetivo que os animais despertam, especialmente nas crianças, e ao aumento de famílias que vivem em chácaras e condomínios. Foto: Reprodução Facebook
  • A criadora e selecionadora genética Thaís Tatini, que trabalha com mini cabras há quase três décadas, acredita que a pandemia impulsionou a procura, principalmente entre pessoas que passaram a morar em áreas rurais. Thaís acredita ainda que a tendência veio para ficar, como já aconteceu nos Estados Unidos e na Europa.
    A criadora e selecionadora genética Thaís Tatini, que trabalha com mini cabras há quase três décadas, acredita que a pandemia impulsionou a procura, principalmente entre pessoas que passaram a morar em áreas rurais. Thaís acredita ainda que a tendência veio para ficar, como já aconteceu nos Estados Unidos e na Europa. Foto: Divulgação
  • Mesmo pequenas, essas cabras continuam sendo ruminantes e precisam ter seu comportamento natural respeitado. Elas precisam de gramíneas e feno na dieta e vivem melhor em grupo. Thaís alerta que um erro comum é tratá-las como cães dentro de casa. O ideal é um quintal com sol, abrigo e lugares altos para descanso.
    Mesmo pequenas, essas cabras continuam sendo ruminantes e precisam ter seu comportamento natural respeitado. Elas precisam de gramíneas e feno na dieta e vivem melhor em grupo. Thaís alerta que um erro comum é tratá-las como cães dentro de casa. O ideal é um quintal com sol, abrigo e lugares altos para descanso. Foto: Reprodução Youtube
  • A convivência com cachorros também exige atenção. Como os cães são predadores naturais de caprinos, existe risco de ataques, além da possibilidade de transmissão de alguns parasitas entre as espécies.
    A convivência com cachorros também exige atenção. Como os cães são predadores naturais de caprinos, existe risco de ataques, além da possibilidade de transmissão de alguns parasitas entre as espécies. Foto: Reprodução Youtube
  • Além disso, a alimentação errada é um dos principais motivos de atendimento veterinário. A dieta deve ser baseada em capim e feno de qualidade, com água limpa sempre disponível. O excesso de milho, soja, frutas e outros alimentos pode comprometer o funcionamento do rúmen, um dos compartimentos do estômago dos ruminantes. A ração de cães e gatos nunca deve ser oferecida.
    Além disso, a alimentação errada é um dos principais motivos de atendimento veterinário. A dieta deve ser baseada em capim e feno de qualidade, com água limpa sempre disponível. O excesso de milho, soja, frutas e outros alimentos pode comprometer o funcionamento do rúmen, um dos compartimentos do estômago dos ruminantes. A ração de cães e gatos nunca deve ser oferecida. Foto: Reprodução Youtube
  • A prevenção é essencial para a saúde das mini cabras. As vacinas contra clostridioses e raiva são recomendadas, assim como o casqueamento periódico. Hospitais veterinários ligados a universidades costumam ter equipes preparadas para pequenos ruminantes, já que esse atendimento ainda é limitado em muitas regiões.
    A prevenção é essencial para a saúde das mini cabras. As vacinas contra clostridioses e raiva são recomendadas, assim como o casqueamento periódico. Hospitais veterinários ligados a universidades costumam ter equipes preparadas para pequenos ruminantes, já que esse atendimento ainda é limitado em muitas regiões. Foto: - Reprodução Facebook
  • A procedência do animal é outro fator importante, segundo Thaís, já que o aumento da demanda favoreceu o surgimento de criadores que realizam cruzamentos sem critérios para reduzir o tamanho dos animais, o que pode causar deformidades e problemas reprodutivos. Ela recomenda desconfiar de medidas fora do padrão e lembra que o transporte desses animais exige Guia de Trânsito Animal.
    A procedência do animal é outro fator importante, segundo Thaís, já que o aumento da demanda favoreceu o surgimento de criadores que realizam cruzamentos sem critérios para reduzir o tamanho dos animais, o que pode causar deformidades e problemas reprodutivos. Ela recomenda desconfiar de medidas fora do padrão e lembra que o transporte desses animais exige Guia de Trânsito Animal. Foto: Divulgação
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