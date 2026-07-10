Animais
Por que as cigarras fazem um som tão estridente? Entenda o comportamento da espécie
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O som é gerado por órgãos chamados tímbalos, localizados em seu abdômen, e pode atingir volumes impressionantes. Essa vocalização é uma característica marcante do ciclo de vida das cigarras. Foto:
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As cigarras pertencem à ordem Hemiptera e à família Cicadidae. São insetos ancestrais que existem há milhões de anos, tendo evoluído para viver em diferentes ambientes ao redor do mundo. Seu ciclo de vida inclui uma fase subterrânea prolongada e uma curta fase adulta. Foto:
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A expectativa de vida das cigarras varia conforme a espécie. Algumas vivem poucos meses na fase adulta, enquanto outras podem passar mais de uma década no solo como ninfas antes de emergirem para se reproduzir. Vivem em diversas regiões do planeta, desde florestas tropicais até áreas temperadas. Ficam em árvores, arbustos e até mesmo em áreas urbanas, onde se adaptam bem. Foto:
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Preferem locais onde possam depositar seus ovos nas cascas de árvores e onde haja solo adequado para o desenvolvimento das larvas. Solos macios facilitam a escavação das ninfas. Foto: flickr Katja Schulz
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Algumas espécies são endêmicas de certas regiões, como as cigarras periódicas da América do Norte, que emergem em ciclos de 13 ou 17 anos.Sua coloração pode ser marrom, verde ou preta, ajudando na camuflagem entre folhas e troncos. Foto: Ian Hutchinson Unsplash
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Fisicamente, as cigarras possuem corpo robusto, asas transparentes e olhos grandes e afastados. Seu tamanho varia conforme a espécie, podendo medir de 2 a 5 centímetros Foto: Imagem de DerWeg por Pixabay
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Muitas vezes, as cigarras são confundidas com gafanhotos (foto) e grilos devido ao formato do corpo e ao som que produzem. No entanto, diferem desses insetos por suas asas mais longas e pelo mecanismo específico de produção de som, exclusivo dos machos. Foto: Imagem de Ralf Kunze por Pixabay
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As cigarras não possuem ferrão e são inofensivas para os humanos. Diferentemente de abelhas e vespas (foto), não apresentam qualquer mecanismo de defesa agressivo. Sua principal estratégia de sobrevivência é a camuflagem e a fuga rápida. Foto: wikimedia commons Katja Schulz
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Cada fêmea pode colocar entre 200 e 400 ovos por vez, depositando-os nas fendas das árvores. A reprodução ocorre apenas uma vez no ciclo de vida das cigarras periódicas, enquanto as anuais podem se reproduzir mais vezes. As cigarras são herbívoras e se alimentam da seiva de árvores e plantas. Foto: flickr Katja Schulz
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Elas utilizam seu aparelho bucal perfurador para sugar nutrientes das raízes e dos troncos. Seu impacto nas plantas é mínimo e não causa danos significativos. São presas de diversos predadores, como aves, lagartos, aranhas e mamíferos pequenos. Seu aparecimento em grandes quantidades é uma estratégia de sobrevivência para garantir que algumas consigam escapar e se reproduzir. Foto: Imagem de Kim Loan Nguyen thi por Pixabay
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No Brasil, estima-se que existam milhões de cigarras espalhadas por diferentes biomas. Como são insetos comuns e pouco estudados em termos de população, não há um número exato, mas sua presença é garantida a cada ciclo reprodutivo. Foto: wikimedia commons Mathias Krumbholz