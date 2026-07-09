Cientistas descobrem nova espécie de joaninha de 1 milímetro vivendo em árvore de universidade no Japão

O exemplar inédito recebeu o nome de Parastethorus pinicola, referência ao pinheiro que servia de habitat para o animal. Com pouco mais de 1 milímetro de comprimento — dimensão comparável a um grão de areia —, ela integra um grupo de espécies extremamente pequenas que se alimentam principalmente de ácaros. Foto: Pexels/Ali Goode