Animais
Cientistas descobrem nova espécie de joaninha de 1 milímetro vivendo em árvore de universidade no Japão
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De modo geral, as joaninhas são insetos pertencentes à ordem dos coleópteros, famosos pelo formato arredondado de seus corpos e, frequentemente, por suas cores vibrantes que servem como aviso contra predadores, desempenhando um papel crucial no controle biológico de pragas em jardins e plantações. Foto: Angelo Casto/Unsplash
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O exemplar inédito recebeu o nome de Parastethorus pinicola, referência ao pinheiro que servia de habitat para o animal. Com pouco mais de 1 milímetro de comprimento — dimensão comparável a um grão de areia —, ela integra um grupo de espécies extremamente pequenas que se alimentam principalmente de ácaros. Foto: Pexels/Ali Goode
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Apesar da fama de insetos facilmente reconhecíveis, algumas espécies de joaninhas apresentam tamanho tão reduzido e características tão semelhantes que sua identificação exige análises detalhadas em laboratório. Em muitos casos, os cientistas precisam examinar estruturas microscópicas para confirmar a espécie correta. Foto: Magnific/wirestock
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Essa complexidade anatômica gerou erros na catalogação da fauna que se arrastaram por décadas. Durante um amplo mapeamento de três anos, a equipe reavaliou cerca de 1,7 mil espécimes, o que permitiu corrigir equívocos históricos de taxonomia e unificar dados com outros países do Sudeste Asiático. Foto: Magnific/wirestock
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Durante o trabalho, a equipe concluiu que uma espécie considerada exclusiva do país, na verdade, correspondia a outra já registrada na China e em diferentes regiões da Ásia. Além da Parastethorus pinicola, os especialistas descreveram a espécie Stethorus takakoae, encontrada na ilha de Hokkaido. Foto: christelleboninn/Pixabay
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O nome foi escolhido como homenagem à avó do pesquisador Ry?ta Seki, que incentivou seu interesse pela ciência desde a infância. Os autores afirmam que a reorganização da classificação dessas joaninhas pode facilitar pesquisas futuras sobre sua distribuição e evolução em diferentes áreas da Ásia. Foto: Glen Carrie/Unsplash