Tempestades de areia: o espetáculo e os perigos do deserto em movimento

No Saara, tempestades de areia são tão frequentes que moldam a vida das comunidades locais. Podem durar horas e cobrir cidades inteiras, exigindo adaptações culturais e arquitetônicas. O impacto vai além da região, pois partículas do deserto chegam até a Amazônia, fertilizando o solo com minerais transportados pelo vento e influenciando ciclos ecológicos, além de afetar a qualidade do ar em países do Atlântico. Foto: Reprodução de @nicolas639 via Twitter