Após expelir tênia de 1 metro, britânica descobre quase 40 larvas no cérebro: ‘Repugnante’

Segundo a OMS, a neurocisticercose ocorre quando ovos da tênia são ingeridos em água, alimentos ou superfícies contaminadas, e as larvas podem chegar ao cérebro, causando convulsões, dores de cabeça e outros sintomas neurológicos. A Cleveland Clinic também cita alterações cognitivas, dificuldade de fala, perda de memória, falta de concentração e fraqueza muscular. Foto: u_if8o5n0ioo/Pixabay