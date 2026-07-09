Como o rato-canguru consegue viver no deserto sem beber água

O rato-canguru é nativo das regiões áridas da América do Norte, especialmente de desertos como o Arizona, Novo México e Califórnia. Apesar do nome, ele não é um rato comum, mas sim um membro da família Heteromyidae, que inclui também os ratos-de-bolso e os camundongos-de-bolso. Foto: Wikimedia Commons/Connor Long