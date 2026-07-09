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Mudanças simples na rotina auxiliam a controlar a pressão alta; veja 6 dicas valiosas
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Equilíbrio alimentar – A preferência por alimentos frescos e o menor consumo de produtos industrializados, embutidos, enlatados e molhos prontos fazem diferença nesse processo. Uma possibilidade para substituir o sal é optar por usar alho, limão, vinagre ou ervas, por exemplo. Foto: Pexels/Surendra Basnet
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Diminuir gordura – Outro ponto crítico envolve o acúmulo de gordura na região abdominal. Perder de 5% a 10% já pode aliviar o esforço do músculo do coração. Para isso, especialistas recomendam uma dieta rica em legumes, frutas, verduras, grãos integrais e peixe, desde que não existam restrições médicas, como doenças renais. Foto: Pexels/Shameel mukkath
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Menos álcool, mais saúde – O consumo frequente de bebidas alcoólicas também merece atenção, pois pode elevar a pressão e reduzir a eficácia dos medicamentos. Outro fator importante envolve o controle do estresse, que estimula a liberação de hormônios capazes de elevar a pressão arterial. Foto: Manfred Richter/Pixabay
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Ficar menos estressado ajuda – Técnicas de relaxamento, meditação, caminhadas ao ar livre e momentos de lazer ajudam a minimizar o aumento da pressão arterial. Estudos indicam que a combinação desses hábitos produz resultados superiores à adoção isolada de cada medida. Foto: Magnific/drobotdean
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