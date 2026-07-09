Mudanças simples na rotina auxiliam a controlar a pressão alta; veja 6 dicas valiosas

Diminuir gordura – Outro ponto crítico envolve o acúmulo de gordura na região abdominal. Perder de 5% a 10% já pode aliviar o esforço do músculo do coração. Para isso, especialistas recomendam uma dieta rica em legumes, frutas, verduras, grãos integrais e peixe, desde que não existam restrições médicas, como doenças renais. Foto: Pexels/Shameel mukkath