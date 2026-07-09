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Entre tradição e cultura: conheça as principais lendas do folclore brasileiro
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Saci-Pererê - Mito com origem indígena, propagado pelo povo Tupi-Guarani. O garoto negro, com apenas uma perna, que pula pela mata.O saci veste um short e usa dois itens que lhe dão poderes mágicos: um gorro vermelho e um cachimbo. Ele se diverte escondendo objetos e deixando as pessoas confusas. Foto: Marconi wikimedia commons
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BoitatÃ¡ - Tem variaÃ§Ãµes, dependendo da regiÃ£o do paÃs. Mas, versÃ£o original do povo tupi-guarani, Ã© uma cobra de fogo que protege a mata e tem o poder cegar as pessoas ao fazer contato visual. Foto: imagem gerada por i.a
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Boto Cor de Rosa - Lenda da região Norte, principalmente na Amazônia, onde o boto vive nos rios e igarapés. De acordo com a narrativa, o animal busca a civilização à noite. Transforma-se em homem, que seduz mulheres. Quando não há indícios da ligação paterna de uma criança, o habitual é chamá-la de ‘filha do boto’. Foto: imagem gerada por i.a
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Cuca - Mito cuja fama se expandiu no "Sítio do Pica-Pau Amarelo", livro de Monteiro Lobato que inspirou série infantil de TV. Trata-se de uma bruxa no corpo de um jacaré, com unhas grandes e voz assustadora. A narrativa foi criada para assustar crianças que não obedecem aos pais. A música “Nana neném que a Cuca vem pegar…” é bastante popular. Foto: Monteiro Lobato wikimedia commons
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Caipora - Protetor da mata e dos animais. Se perceber a presença de caçadores, a figura indígena emite uivos intensos e altos para espantá-los. Pode ser menino ou menina, de cabelos vermelhos. Foto: Jakared wikimedia commons
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Curupira - Defensor da fauna e da flora. Ele também confronta quem, de alguma forma, tenta prejudicar as florestas e os animais. Como possui os pés virados para trás, a sua estratégia principal é confundir seus oponentes com as pegadas. Foto: LY Coisas e Coisinhas wikimedia commons
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Iara ou Mãe D’água - Lenda do povo Tupi. Jovem de extrema beleza, que causava inveja, inclusive dos irmãos, que tentaram matá-la. Ela se vingou e, após a morte dos irmãos, seu pai a jogou no rio. Os peixes a salvaram e ela virous sereia. Foto: The ponta cabeça-WikimediaCommons
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Lobisomem - Surgiu na Europa e foi absorvido pelo folclore brasileiro. Homem durante o dia vira um animal sedento por sangue à noite, como um lobo, uivando e provocando terror. Em alguns locais, criou-se o mito de que crianças não batizadas podem enfrentar essa maldição. Foto: Imagem de Seth Metoyer por Pixabay
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Mula sem cabeça - Diz respeito a uma maldição que caiu sobre uma mulher após namoro com um padre. Assim, na virada de quinta para sexta-feira, ela se transforma no animal – originado pelo cruzamento do jumento com égua. Do pescoço para cima, labaredas de fogo ocupam o lugar onde haveria a cabeça. Foto: Orsetto Gommoso 2 / Wikimedia Commons
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Negrinho do Pastoreio - Lenda do Sul do Brasil que reúne elementos das tradições africana e cristã. Acusado injustamente de perder um cavalo, um menino escravizado é salvo pela Virgem Maria e encontra o animal. Até hoje, há quem acenda uma vela ao Negrinho para pedir ajuda na recuperação de objetos perdidos. Foto: Jakared / Wikimedia Commons
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