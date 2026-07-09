Entre tradição e cultura: conheça as principais lendas do folclore brasileiro

Mula sem cabeça - Diz respeito a uma maldição que caiu sobre uma mulher após namoro com um padre. Assim, na virada de quinta para sexta-feira, ela se transforma no animal – originado pelo cruzamento do jumento com égua. Do pescoço para cima, labaredas de fogo ocupam o lugar onde haveria a cabeça. Foto: Orsetto Gommoso 2 / Wikimedia Commons