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‘Tocas dos hobbits’: hospedagens inspiradas no universo do ‘Senhor dos Anéis’ fazem sucesso perto de São Paulo

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Redação Flipar
  • Próximas à cidade de São Paulo, essas acomodações reproduzem as famosas tocas vistas nos filmes e ganham ainda mais charme durante o inverno, quando o clima mais fresco ajuda a compor um cenário digno da Terra-média. Confira a seguir!
    Próximas à cidade de São Paulo, essas acomodações reproduzem as famosas tocas vistas nos filmes e ganham ainda mais charme durante o inverno, quando o clima mais fresco ajuda a compor um cenário digno da Terra-média. Confira a seguir! Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Instagram/Divulgac?a?o
  • A hospedagem aceita animais de estimação, comporta até três visitantes e cobra cerca de R$ 950 por duas diárias durante a semana. Além do
    A hospedagem aceita animais de estimação, comporta até três visitantes e cobra cerca de R$ 950 por duas diárias durante a semana. Além do "Hobbit", há acomodações que simulam um quarto de castelo, um quarto de pirâmide, e até a Casa do Bob Esponja! Foto: Reprodução @vilamagicapousada
  • Na obra de Tolkien, os hobbits são pequenos habitantes conhecidos pelo apego à vida tranquila, à boa comida e ao conforto do lar. Eles vivem principalmente no Condado, uma região de colinas verdes, campos cultivados e casas construídas dentro de morros, cenário que se tornou um dos símbolos mais marcantes da saga.
    Na obra de Tolkien, os hobbits são pequenos habitantes conhecidos pelo apego à vida tranquila, à boa comida e ao conforto do lar. Eles vivem principalmente no Condado, uma região de colinas verdes, campos cultivados e casas construídas dentro de morros, cenário que se tornou um dos símbolos mais marcantes da saga. Foto: Reprodução
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