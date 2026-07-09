Estilo de Vida
Livro divulga lista de impressionantes casas construídas em árvores pelo mundo
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Desde o século 1, na Roma Antiga, há relatos de moradias em lugares altos como árvores. Desde o fim dos anos 1990, arquitetos vêm resgatando esse tipo de construção com o intuito de unir design e consciência ambiental Foto: Stefanie Poepken/Unsplash
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Essa tendência é apresentada por Florian Seabeck no livro "Modern Tree Houses", publicado pela Taschen. "Subir nessas estruturas de madeira é como entrar em um conto de fadas [...] uma sensação de acolhimento", diz um trecho do livro. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
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Algumas parecem ninhos futuristas, outras verdadeiras obras de arte camufladas na floresta — todas, porém, desafiam a lógica tradicional das cidades. Veja a seguir 10 dessas casas exibidas no livro! Foto: NatureFriend/Pixabay
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Erguida sobre o tronco estreito de um pinheiro, a casa parece sustentada por um único apoio. Acomoda até quatro pessoas e oferece uma banheira com vista privilegiada para o Fiorde de Hardanger. Foto: Reprodução @_woodnest_
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Feita com estrutura de alumínio, compensado e lona impermeável, essa casa em forma de esfera vermelha foi desenvolvida para se integrar à natureza. Foto: Reprodução @_tree_tents
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Essa casa na árvore, construída quase inteiramente em bambu, tem pisos que se elevam e se transformam em paredes contínuas e um telhado que parece flutuar sobre as copas. Foto: Reprodução/Instagram
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Uma casa de vidro que parece suspensa entre os troncos e abriga cerca de 350 ninhos, atraindo aves, morcegos e abelhas. A estrutura faz parte do Treehotel, um complexo com diferentes casas na árvore localizado na Lapônia sueca. Foto: Reprodução @treehotel
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Inspirada na flor de três pétalas que simboliza harmonia, a estrutura da Trillium utiliza materiais locais como pedra vulcânica e o gesso natural maia conhecido como chokun. Foto: Divulgação/Santiago Baravalle
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Essa estrutura futurista em formato de disco voador foi instalada no Parque Nacional do Monte Qiyun em 2022. Pensado para receber famílias, conta com varanda panorâmica de 360º. Foto: Divulgação/Zhu Ziye
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Essa é descrita por seus criadores como “mais uma árvore do que uma casa”. O projeto tem formato de tronco com ramificações, adota um conceito modular que facilita a montagem e permite adaptações conforme as necessidades do morador. Foto: Divulgação/Tom Klocker
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Situadas a 1.200 metros de altitude, com vista privilegiada para os Alpes italianos, essa casa foi esculpida em madeira de pinho-abeto e usa princípios de biomimética para se integrar à paisagem natural. Foto: Divulgação