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Antimofo: o que realmente funciona para prevenir e combater os fungos

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Redação Flipar
  • Fungos se desenvolvem com facilidade em ambientes úmidos, escuros e com pouca circulação de ar. Infiltrações, vazamentos e condensação aumentam bastante o risco de aparecimento.
    Fungos se desenvolvem com facilidade em ambientes úmidos, escuros e com pouca circulação de ar. Infiltrações, vazamentos e condensação aumentam bastante o risco de aparecimento. Foto: imagem gerada por i.a
  • Abrir janelas, permitir a entrada de luz natural e evitar o acúmulo de umidade são medidas simples que dificultam a proliferação dos fungos, especialmente em armários e banheiros.
    Abrir janelas, permitir a entrada de luz natural e evitar o acúmulo de umidade são medidas simples que dificultam a proliferação dos fungos, especialmente em armários e banheiros. Foto: imagem gerada por i.a
  • Sachês absorvedores protegem espaços pequenos. Eles retiram parte da umidade do ar em gavetas, armários, bolsas e caixas, ajudando a conservar roupas, calçados e objetos guardados.
    Sachês absorvedores protegem espaços pequenos. Eles retiram parte da umidade do ar em gavetas, armários, bolsas e caixas, ajudando a conservar roupas, calçados e objetos guardados. Foto: imagem gerada por i.a
  • Potes antimofo têm maior capacidade de absorção. Esses recipientes utilizam substâncias que captam a umidade do ambiente e a transformam em líquido armazenado no reservatório. São indicados para guarda-roupas, closets e despensas.
    Potes antimofo têm maior capacidade de absorção. Esses recipientes utilizam substâncias que captam a umidade do ambiente e a transformam em líquido armazenado no reservatório. São indicados para guarda-roupas, closets e despensas. Foto: imagem gerada por i.a
  • Desumidificadores são indicados para ambientes muito úmidos Os modelos elétricos retiram continuamente a umidade do ar e costumam ser uma solução eficiente para quartos, escritórios e outros cômodos com ventilação insuficiente
    Desumidificadores são indicados para ambientes muito úmidos Os modelos elétricos retiram continuamente a umidade do ar e costumam ser uma solução eficiente para quartos, escritórios e outros cômodos com ventilação insuficiente Foto: imagem gerada por i.a
  • Sprays combatem o mofo já instalado. Quando os fungos já apareceram em paredes, azulejos, rejuntes e outras superfícies, os sprays específicos ajudam na limpeza e eliminam os microrganismos. Alguns ainda retardam o reaparecimento do problema.
    Sprays combatem o mofo já instalado. Quando os fungos já apareceram em paredes, azulejos, rejuntes e outras superfícies, os sprays específicos ajudam na limpeza e eliminam os microrganismos. Alguns ainda retardam o reaparecimento do problema. Foto: imagem gerada por i.a
  • Tintas antimofo ajudam a proteger as paredes. Elas contêm aditivos que dificultam o desenvolvimento de fungos, sendo especialmente úteis em cozinhas, banheiros e lavanderias, desde que a umidade excessiva seja controlada.
    Tintas antimofo ajudam a proteger as paredes. Elas contêm aditivos que dificultam o desenvolvimento de fungos, sendo especialmente úteis em cozinhas, banheiros e lavanderias, desde que a umidade excessiva seja controlada. Foto: imagem gerada por i.a
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