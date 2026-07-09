Astronomia
Eclipse solar total acontece em 12 de agosto de 2026; veja horários e locais
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Um eclipse solar total ocorre quando a Lua se posiciona exatamente entre a Terra e o Sol e cobre por completo o disco solar em uma faixa estreita do planeta. Nesse momento o dia se transforma em noite por alguns instantes, a temperatura cai levemente e o céu ganha uma tonalidade diferente. Fora dessa faixa estreita, chamada de faixa de totalidade, o fenômeno aparece apenas de forma parcial, com o Sol parcialmente coberto pela Lua. Foto: Imagem Gerada por IA
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Para observar o fenômeno com segurança, especialistas recomendam o uso de óculos certificados segundo a norma ISO 12312-2, já que óculos de sol comuns não oferecem proteção adequada aos olhos. A recomendação vale para todas as fases do eclipse, incluindo os momentos de ocultação parcial, quando parte da radiação solar continua a atingir diretamente a visão do observador Foto: Divulgação
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O ponto de maior eclipse estará localizado nas coordenadas 65° 13? 24,4? N e 65° 13? 24,4? E, em águas internacionais. Nesse ponto, a fase de totalidade terá duração de 2 minutos e 20 segundos, com o Sol posicionado a 26° acima do horizonte. A partir dessa referência, a sombra da Lua se deslocará por uma faixa específica do planeta. Foto: Wikimedia Commons / Wibu lu
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A faixa de totalidade atravessará a Groenlândia, Islândia, Espanha, Rússia e uma pequena área de Portugal. Em outras regiões do planeta, o eclipse será visível apenas de forma parcial. Essa condição abrange grande parte da Europa, da África e da América do Norte, além de trechos dos oceanos Atlântico, Ártico e Pacífico. Foto: Pexels / Drew Rae
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Entre as cidades onde a totalidade poderá ser observada estão Reiquiavique, na Islândia; Nuuk, na Groenlândia; e Oviedo, Bilbao e A Coruña, na Espanha. Nesses locais, o Sol ficará completamente encoberto pela Lua durante o período de totalidade. Em outras capitais e centros urbanos europeus, o eclipse será percebido apenas de forma parcial. Foto: Wikimedia Commons / Kprak09
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Madri e Barcelona, na Espanha, Paris, na França, Londres, no Reino Unido, e Berlim, na Alemanha, estão entre as cidades onde o fenômeno terá visibilidade reduzida. Nesses pontos, a Lua encobrirá apenas parte do disco solar. Assim, estima-se que cerca de 980 milhões de pessoas poderão observar ao menos parte do eclipse solar. Foto: Pexels / Niklas Jeromin
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O site Time and Date detalhou a linha do tempo global do eclipse com base no deslocamento da sombra lunar pela Terra. O eclipse parcial terá início às 15h34min15s UTC, seguido pelo início do eclipse total às 16h58min09s UTC. O momento de eclipse máximo ocorrerá às 17h46min06s UTC. A fase de totalidade se encerrará em seu último ponto de observação às 18h34min07s UTC, enquanto o eclipse parcial terminará em todo o planeta às 19h57min57s UTC. Foto: Pexels / Rino Adamo
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