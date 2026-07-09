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Pitanga: a fruta brasileira perfumada que merece mais espaço na sua mesa

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Redação Flipar
  • A pitanga chama atenção pelos gomos profundos que formam seu aspecto característico, diferente da maioria das frutas. Durante o amadurecimento, passa do verde ao alaranjado e ao vermelho intenso, existindo ainda variedades de coloração quase roxa ou preta quando maduras.
    A pitanga chama atenção pelos gomos profundos que formam seu aspecto característico, diferente da maioria das frutas. Durante o amadurecimento, passa do verde ao alaranjado e ao vermelho intenso, existindo ainda variedades de coloração quase roxa ou preta quando maduras. Foto: imagem gerada por i.a
  • Poucas frutas exalam um perfume tão marcante quanto a pitanga madura. O aroma adocicado pode ser percebido ainda no pé, enquanto as folhas também liberam fragrância agradável quando amassadas, graças aos óleos essenciais naturalmente presentes na planta.
    Poucas frutas exalam um perfume tão marcante quanto a pitanga madura. O aroma adocicado pode ser percebido ainda no pé, enquanto as folhas também liberam fragrância agradável quando amassadas, graças aos óleos essenciais naturalmente presentes na planta. Foto: imagem gerada por i.a
  • A pitanga é nativa do Brasil e ocorre naturalmente em áreas da Mata Atlântica. Adaptou-se muito bem a diferentes regiões do país e hoje pode ser encontrada desde quintais residenciais até parques, sítios e projetos de arborização urbana.
    A pitanga é nativa do Brasil e ocorre naturalmente em áreas da Mata Atlântica. Adaptou-se muito bem a diferentes regiões do país e hoje pode ser encontrada desde quintais residenciais até parques, sítios e projetos de arborização urbana. Foto: Imagem de César Mota por Pixabay
  • A pitangueira desenvolve-se melhor sob sol pleno, aprecia solos bem drenados e costuma suportar períodos curtos de estiagem depois de estabelecida. Por exigir poucos cuidados, tornou-se uma das frutíferas preferidas para jardins domésticos.
    A pitangueira desenvolve-se melhor sob sol pleno, aprecia solos bem drenados e costuma suportar períodos curtos de estiagem depois de estabelecida. Por exigir poucos cuidados, tornou-se uma das frutíferas preferidas para jardins domésticos. Foto: Imagem de Giordani Giordi por Pixabay
  • Embora o suco seja uma das formas mais populares de consumo, a pitanga também pode ser utilizada em geleias, compotas, sorvetes, mousses, licores, caldas e até molhos que acompanham carnes e sobremesas. Seu sabor marcante combina tanto com preparações doces quanto salgadas.
    Embora o suco seja uma das formas mais populares de consumo, a pitanga também pode ser utilizada em geleias, compotas, sorvetes, mousses, licores, caldas e até molhos que acompanham carnes e sobremesas. Seu sabor marcante combina tanto com preparações doces quanto salgadas. Foto: imagem gerada por i.a
  • A fruta fornece vitamina C, fibras e compostos antioxidantes, como carotenoides e antocianinas, que ajudam a proteger as células contra os danos provocados pelos radicais livres. A composição varia conforme a variedade e o grau de maturação dos frutos.
    A fruta fornece vitamina C, fibras e compostos antioxidantes, como carotenoides e antocianinas, que ajudam a proteger as células contra os danos provocados pelos radicais livres. A composição varia conforme a variedade e o grau de maturação dos frutos. Foto: imagem gerada por i.a
  • Durante a floração, a pitangueira produz delicadas flores brancas que atraem abelhas e outros insetos polinizadores. Quando os frutos amadurecem, diversas espécies de aves visitam a árvore, contribuindo para a dispersão natural das sementes.
    Durante a floração, a pitangueira produz delicadas flores brancas que atraem abelhas e outros insetos polinizadores. Quando os frutos amadurecem, diversas espécies de aves visitam a árvore, contribuindo para a dispersão natural das sementes. Foto: Imagem de Thomas Marques de Carvalho Tom por Pixabay
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