Animais
Cientistas identificam nova espécie de sucuri no norte da Amazônia
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Para chegar a essa conclusão, os cientistas coletaram amostras de tecido de sucuris em diferentes regiões da América do Sul ao longo de vários anos. Depois, analisaram o DNA mitocondrial dessas populações e encontraram uma diferença genética de quase cinco por cento entre os grupos do norte e do sul. Essa diferença é considerada alta e mostra que as duas populações ficaram isoladas uma da outra por muito tempo. Foto: Wikimedia Commons / Fernando Flores
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Segundo o estudo, essa separação entre as duas linhagens aconteceu há cerca de dez milhões de anos, período em que grandes mudanças geológicas ocorreram na América do Sul. Para efeito de comparação, os pesquisadores destacaram que essa diferença genética de cinco por cento é semelhante à encontrada entre humanos e chimpanzés. Foto: Wikimedia Commons / Diego Delso
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Fisicamente, as duas espécies de sucuri são parecidas e ambas atingem tamanhos massivos, o que dificultou a diferenciação visual por tanto tempo. Ainda assim, os pesquisadores notaram pequenas diferenças nos padrões de manchas da pele e sutis variações na estrutura óssea, que parecem estar relacionadas à forma como cada grupo se movimenta em seus ambientes. Foto: Wikimedia Commons / Kai Squires / Inaturalist
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A sucuri-verde-do-norte vive principalmente nas bacias hidrográficas do norte da América do Sul, incluindo áreas da Venezuela e das Guianas, além do norte da Amazônia. Ela prefere ambientes aquáticos mais calmos, como lagoas costeiras e pântanos que ficam alagados em determinadas épocas do ano, onde consegue se camuflar e emboscar suas presas. Foto: Wikimedia Commons / jorgehenao / Inaturalist
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Muito presente na cultura popular, inclusive em filmes de Hollywood, a sucuri carrega fama de predadora mortal. Apesar do tamanho imponente, porém, nenhuma espécie de sucuri é venenosa: elas matam suas presas por constrição, enrolando o corpo ao redor da vítima até asfixiá-la, e se alimentam de peixes, répteis, anfíbios, aves e mamíferos. Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
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A sucuri-verde é considerada a maior serpente em massa corporal do mundo, segundo o Instituto Butantan, e nas fêmeas, que costumam ser maiores que os machos, o comprimento pode chegar a sete metros e o peso a mais de 200 quilos. Inclusive, uma fêmea de mais de seis metros já foi encontrada. Foto: Wikimedia Commons / Kai Squires / Inaturalist
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Essa descoberta muda a forma como as autoridades ambientais devem pensar a conservação da espécie. Agora, sabendo que existem dois grupos diferentes, fica claro que cada um deles enfrenta ameaças próprias. Entre as principais ameaças à sucuri-verde-do-norte estão a poluição de rios por resíduos industriais, o desmatamento das matas que margeiam os cursos d'água e o tráfico ilegal de animais para venda de peles ou como espécimes de coleção. Foto: Wikimedia Commons / Lennart Hudel / Inaturalist
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