Cientistas identificam nova espécie de sucuri no norte da Amazônia

Para chegar a essa conclusão, os cientistas coletaram amostras de tecido de sucuris em diferentes regiões da América do Sul ao longo de vários anos. Depois, analisaram o DNA mitocondrial dessas populações e encontraram uma diferença genética de quase cinco por cento entre os grupos do norte e do sul. Essa diferença é considerada alta e mostra que as duas populações ficaram isoladas uma da outra por muito tempo. Foto: Wikimedia Commons / Fernando Flores