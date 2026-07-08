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Fort Lauderdale: cidade na Flórida é chamada de ‘Veneza Americana’
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O apelido, uma referência à capital do Vêneto, na Itália, deve-se aos canais de navegação que recortam Fort Lauderdale e somam 265 km de extensão. Foto: Yanjipy/Wikimédia Commons
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Considerados os canais localizados nos distritos e vilarejos que formam a “Grande Fort Lauderdale”, a rede totaliza 480 km. Os canais são atravessados por táxis aquáticos, veículos que levam turistas a diversos pontos da cidade, como teatros, restaurantes e museus. Foto: Flickr TRAVELINGFOREVER1
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Para fazer jus à fama de “Veneza Americana”, no canal de New River há a presença de gôndolas com seus clássicos gondoleiros, como na cidade italiana. Os turistas encontram também serviços de tours guiados pelos canais com passeios de, em média, duas horas de duração. Foto: Divulgação
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Muitos desses tours têm como destino o parque Riverwalk, próximo ao Las Olas Boulevard, via urbana repleta de restaurantes, bares e equipamentos de artes para visitação. Foto: Flickr Ning Tranquiligold Jin
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O litoral da Grande Lauderdale conta com 37 km de praias (algumas paradisíacas) que podem ser acessadas pelos canais navegáveis. Foto: Daniel Dudek/Wikimédia Commons
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O clima agradável pode ser desfrutado em caminhadas pelo calçadão chamado “The Strip”, que passa ao largo de uma rodovia à beira-mar. Foto: Imagem de Rolando Otero por Pixabay
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Localizada no sudeste da Flórida, Fort Lauderdale está a aproximadamente 30 milhas (ou 48 km) de Miami. De acordo com o censo de 2020, Fort Lauderdale tem 182.760 habitantes. O U.S. Census Bureau estima que hoje já sejam mais de 188 mil. Foto: Imagem de Andrew Becks por Pixabay
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Fort Lauderdale ainda possui um dos portos mais movimentados por cruzeiros no mundo. E também tem museus marcantes, como Stranahan House e New River Inn, que trazem detalhes da formação da cidade e suas influências culturais, fruto da presença indígena e de afro-americanos. Foto: Imagem de Monica Volpin por Pixabay
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A cidade também conta com uma "Broadway" para chamar de sua, com uma série de espetáculos teatrais em exibição no Broward Center for the Performing Arts. Foto: Divulgação Broward Center
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De acordo com o Escritório Nacional de Viagens e Turismo (NTTO), dos Estados Unidos, a Flórida é o estado norte-americano mais visitado por estrangeiros. Fort Lauderdale só perde para Miami e Orlando. Foto: Imagem de vonpics por Pixabay
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Uma das características mais atraentes da cidade é o clima de “verão eterno”, com sol e calor quase por todo o ano (a média de temperatura anual é de 24,2 graus). Foto: Flickr Kim Seng
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Desde 1986, a cidade sedia o Fort Lauderdale International Film Fest, um dos festivais regionais de cinema mais relevantes dos Estados Unidos. Foto: Divulgação
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Mansões de luxo com jardins majestosos compõem a imagem de Fort Lauderdale, além dos iates enormes em canais e rios. Foto: Flickr RON RAFFETY
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