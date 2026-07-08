Animais
Abutres: a ave incompreendida que presta um serviço valioso ao planeta
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Na África, por exemplo, conservacionistas trabalham para mudar a percepção pública sobre elas, e os motivos são convincentes. Um estudo da BirdLife International revelou que os abutres geram 1,8 bilhão de dólares por ano para os ecossistemas do sul da África, graças ao seu trabalho de "faxineiros naturais". Foto: Pixabay
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Isso porque, quando um animal morre, um bando de abutres é capaz de devorar a carcaça em poucas horas. Com isso, eles contribuem para a redução da proliferação de doenças perigosas (antraz e botulismo), limitando a presença de pragas como ratos e cães selvagens. Foto: Christel SAGNIEZ por Pixabay
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Além disso, o estômago superácido dos abutres neutraliza toxinas letais que seriam fatais para outros animais, agindo como um filtro biológico. E sua importância vai além da limpeza ambiental. Guardas florestais usam abutres como "vigias", já que sua presença pode indicar carcaças deixadas por caçadores ilegais. Foto: Reprodução do Youtube Canal Maiores do Mundo
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Em regiões rurais, eles ainda auxiliam fazendeiros a encontrar animais mortos ou doentes, funcionando como um "sistema de prevenção de desastres". Foto: Reprodução do Youtube Canal Maiores do Mundo
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Os abutres africanos enfrentam sérias ameaças e estão em risco de extinção, com 7 das 11 espécies já classificadas como vulneráveis ou criticamente ameaçadas pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN). Foto: Reprodução do Youtube Canal Maiores do Mundo
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Nos últimos 50 anos, algumas populações de abutres chegaram a diminuir quase 100%. Essas aves são vítimas de envenenamento justamente por caçadores ilegais que não querem ter a presença revelada. Foto: Reprodução do Youtube Canal Maiores do Mundo
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Além disso, essas aves frequentemente morrem ao colidir com linhas de transmissão de energia e até caça ligada a crenças místicas, nas quais partes de seus corpos são usadas em rituais. Foto: Imagem de Christel SAGNIEZ por Pixabay
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Essa situação é agravada pela imagem negativa perpetuada pela cultura popular, como a representação pejorativa dessas aves em filmes hollywoodianos. Foto: Flickr Ricardo Martins
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Embora muitas pessoas usem os termos "abutre" e "urubu" como sinônimos, essas aves pertencem a famílias diferentes e têm características distintas, apesar de compartilharem o hábito de se alimentar de carniça. Foto: Imagem Pixabay
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Urubus (família Cathartidae) são encontrados apenas nas Américas e se destacam por seu olfato apurado, raro entre aves, que os ajuda a encontrar carcaças mesmo em florestas fechadas. Foto: Joel Alarcon/Pixabay
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Já os Abutres (família Accipitridae, a mesma das águias) vivem no Velho Mundo (África, Europa e Ásia) e dependem mais da visão aguçada do que do olfato para caçar. Foto: Denis Doukhan/Pixabay
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Além disso, abutres geralmente são maiores que os urubus (alguns com até 1,20 metro de comprimento e 3 m de envergadura), têm bicos mais robustos e habitam áreas abertas, como savanas. Foto: Flickr Paulo Bico