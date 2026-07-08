Monte Roraima, que inspirou animação da Pixar, tem rochas de 2 bilhões de anos

Para povos indígenas como Pemon, Ingarikó e Macuxi, o local é sagrado e associado à origem do mundo. O acesso difícil manteve a área pouco explorada até o século 19, quando o britânico Everard im Thurn realizou uma das primeiras expedições documentadas em 1884. Foto: Wikimedia Commons/Ney Teixeira de Freitas Guimarães Filho