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Monte Roraima, que inspirou animação da Pixar, tem rochas de 2 bilhões de anos
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Suas encostas verticais compostas principalmente por arenito e quartzito ultrapassam mil metros de altura e o topo, frequentemente encoberto por neblina, reforçam a impressão de um território separado do restante da paisagem. Foto: Wikimedia Commons/Wemailrr
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O isolamento prolongado do monte favoreceu o surgimento de ecossistemas únicos, com espécies que evoluíram de forma independente por milhões de anos. Apesar de estar cercado por savanas e pela floresta amazônica, o ambiente no platô apresenta clima mais frio, chuvas constantes e solos pobres em nutrientes. Foto: Reprodução
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Essas condições estimularam o aparecimento de plantas altamente especializadas, incluindo espécies carnívoras que capturam insetos, como as plantas-jarro. Aproximadamente um terço da vegetação dos tepuis não existe em nenhuma outra parte do planeta. Répteis, anfíbios e diversos invertebrados também apresentam um elevado grau de exclusividade evolutiva. Foto: Flickr - incidencematrix
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No topo do planalto, o relevo abriga formações rochosas em formatos incomuns, piscinas naturais, mirantes, cachoeiras gigantes como o Salto Ángel e cavernas raras escavadas em quartzito pela ação contínua da água ao longo de milhares de anos. Foto: Wikimedia Commons
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Além de sua importância científica e cultural, o local se tornou um destino conhecido entre praticantes de trekking, atraídos pela subida ao topo situado a 2.810 metros de altitude, que leva de sete a nove dias. Foto: Flickr - André Dib
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Para povos indígenas como Pemon, Ingarikó e Macuxi, o local é sagrado e associado à origem do mundo. O acesso difícil manteve a área pouco explorada até o século 19, quando o britânico Everard im Thurn realizou uma das primeiras expedições documentadas em 1884. Foto: Wikimedia Commons/Ney Teixeira de Freitas Guimarães Filho
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Além disso, a paisagem inspirou o escritor escocês Arthur Conan Doyle a criar o romance "O Mundo Perdido", publicado em 1912, que imaginava um planalto remoto habitado por criaturas pré-históricas. Foto: Wikimedia Commons/Paolo Costa Baldi
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Posteriormente, essa mesma estética influenciou produções cinematográficas contemporâneas, como na ambientação da animação "Up: Altas Aventuras", lançada em 2009 pela Disney Pixar. Foto: Reproduc?a?o
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Atualmente, a região está protegida por importantes áreas de conservação ambiental nos três países que compartilham o maciço. No lado brasileiro, destaca-se o Parque Nacional do Monte Roraima, criado em 1989. Já na Venezuela, o território integra o Parque Nacional Canaima, reconhecido como Patrimônio Mundial pela UNESCO. Foto: Wikimedia Commons/Erick Caldas Xavier