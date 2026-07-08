Conheça o conceito de cabine com telefone sem linha que nasceu no Japão para ajudar pessoas a enfrentar o luto

O propósito da instalação é oferecer um ambiente de acolhimento para que pessoas enlutadas possam dizer aquilo que nunca conseguiram expressar a familiares e amigos que morreram. A cabine original, chamada de "Kaze no Denwa", fica na cidade de ?tsuchi, na província japonesa de Iwate, onde se transformou em um local de reflexão e homenagens. Foto: Divulgação/Youtube/Reuters