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Conheça o conceito de cabine com telefone sem linha que nasceu no Japão para ajudar pessoas a enfrentar o luto

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Redação Flipar
  • A história também chegou ao cinema e inspirou o filme argentino
    A história também chegou ao cinema e inspirou o filme argentino "Risa e o Telefone do Vento", de 2025, dirigido por Juan Cabral e lançado recentemente nas plataformas de streaming. A produção amplia o alcance simbólico dessa ideia ao levar para as telas uma narrativa sobre memória, ausência e despedida. Foto: Divulgação
  • Segundo o site
    Segundo o site "My Wind Phone", que reúne informações sobre essas instalações, existem pelo menos 615 cabines desse tipo, sendo 428 nos Estados Unidos, 129 no Canadá e outras 58 em diferentes países. Apesar da aparência de um telefone convencional, o aparelho não possui ligação com nenhuma rede telefônica. Foto: Wikimedia Commons/Matthew.kowal
  • O propósito da instalação é oferecer um ambiente de acolhimento para que pessoas enlutadas possam dizer aquilo que nunca conseguiram expressar a familiares e amigos que morreram. A cabine original, chamada de
    O propósito da instalação é oferecer um ambiente de acolhimento para que pessoas enlutadas possam dizer aquilo que nunca conseguiram expressar a familiares e amigos que morreram. A cabine original, chamada de "Kaze no Denwa", fica na cidade de ?tsuchi, na província japonesa de Iwate, onde se transformou em um local de reflexão e homenagens. Foto: Divulgação/Youtube/Reuters
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