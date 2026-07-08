Filmes e Séries
Kevin Bacon muda sobrenome para “Bean” em campanha por alimentação sustentável
-
A iniciativa faz parte de uma campanha da organização Humane World for Animals, que incentiva as pessoas a trocarem a carne pelo feijão todas as quartas-feiras. Batizada de "Beansday", ou "dia do feijão" em português, a ação promove uma alimentação mais sustentável e amplia a conscientização sobre o bem-estar animal. Foto: Reprodução Youtube
-
Essa é mais uma iniciativa do ator como defensor e porta-voz de diversas causas ambientais e de proteção animal. Vale destacar que Bacon tem uma fazenda de 40 acres, onde cria cavalos, cabras, porcos e vacas ao lado da esposa, a atriz Kyra Sedgwick. Ele já declarou que abriu mão de determinados alimentos de origem animal, como carne de cabra e de porco. Foto: Wikimedia Commons / Bryan Berlin
-
Nascido em 1958, na cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos, Bacon construiu uma carreira respeitada, diversificada e extensa no cinema e na televisão. Inclusive, existe um jogo chamado "Seis Graus de Kevin Bacon", inspirado na ideia de que qualquer ator de Hollywood pode ser conectado a ele por meio de poucos trabalhos em comum. Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
-
Seu primeiro filme de grande sucesso foi "Footloose: Ritmo Louco", lançado em 1984, no qual interpretou o protagonista Ren McCormack, um adolescente que desafia a proibição da dança em uma pequena cidade. Com o papel, conquistou a fama de galã na década de 1980 e as portas em Hollywood se abriram para ele. Foto: Divulgação
-
-
Ao longo da carreira, Bacon atuou em filmes de sucesso como "JFK", "Questão de Honra", "O Rio Selvagem", filme que garantiu a ele uma indicação ao Globo de Ouro na categoria de Melhor Ator Coadjuvante, "Sobre Meninos e Lobos", "O Lenhador" e "X-Men: Primeira Classe", entre outros. Foto: Divulgação
-
Também se destacou na televisão com o telefilme "O Retorno de um Herói", da HBO, trabalho pelo qual recebeu o Globo de Ouro e o SAG Award de Melhor Ator. Além disso, foi protagonista da série de sucesso "The Following", exibida entre 2013 e 2015, na qual interpretou um agente aposentado do FBI. Foto: divulgação fox
-
Kevin Bacon também tem uma carreira na música ao lado do irmão, Michael Bacon. Juntos, eles formam a banda The Bacon Brothers, criada na década de 1990, que mistura influências de rock, folk e country e já lançou diversos álbuns de estúdio. Foto: Wikimedia Commons / American Foundation for Equal Rights
-