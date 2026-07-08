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Filmes e Séries

Kevin Bacon muda sobrenome para “Bean” em campanha por alimentação sustentável

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Redação Flipar
  • A iniciativa faz parte de uma campanha da organização Humane World for Animals, que incentiva as pessoas a trocarem a carne pelo feijão todas as quartas-feiras. Batizada de
    A iniciativa faz parte de uma campanha da organização Humane World for Animals, que incentiva as pessoas a trocarem a carne pelo feijão todas as quartas-feiras. Batizada de "Beansday", ou "dia do feijão" em português, a ação promove uma alimentação mais sustentável e amplia a conscientização sobre o bem-estar animal. Foto: Reprodução Youtube
  • Essa é mais uma iniciativa do ator como defensor e porta-voz de diversas causas ambientais e de proteção animal. Vale destacar que Bacon tem uma fazenda de 40 acres, onde cria cavalos, cabras, porcos e vacas ao lado da esposa, a atriz Kyra Sedgwick. Ele já declarou que abriu mão de determinados alimentos de origem animal, como carne de cabra e de porco.
    Essa é mais uma iniciativa do ator como defensor e porta-voz de diversas causas ambientais e de proteção animal. Vale destacar que Bacon tem uma fazenda de 40 acres, onde cria cavalos, cabras, porcos e vacas ao lado da esposa, a atriz Kyra Sedgwick. Ele já declarou que abriu mão de determinados alimentos de origem animal, como carne de cabra e de porco. Foto: Wikimedia Commons / Bryan Berlin
  • Nascido em 1958, na cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos, Bacon construiu uma carreira respeitada, diversificada e extensa no cinema e na televisão. Inclusive, existe um jogo chamado
    Nascido em 1958, na cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos, Bacon construiu uma carreira respeitada, diversificada e extensa no cinema e na televisão. Inclusive, existe um jogo chamado "Seis Graus de Kevin Bacon", inspirado na ideia de que qualquer ator de Hollywood pode ser conectado a ele por meio de poucos trabalhos em comum. Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
  • Seu primeiro filme de grande sucesso foi
    Seu primeiro filme de grande sucesso foi "Footloose: Ritmo Louco", lançado em 1984, no qual interpretou o protagonista Ren McCormack, um adolescente que desafia a proibição da dança em uma pequena cidade. Com o papel, conquistou a fama de galã na década de 1980 e as portas em Hollywood se abriram para ele. Foto: Divulgação
  • Ao longo da carreira, Bacon atuou em filmes de sucesso como
    Ao longo da carreira, Bacon atuou em filmes de sucesso como "JFK", "Questão de Honra", "O Rio Selvagem", filme que garantiu a ele uma indicação ao Globo de Ouro na categoria de Melhor Ator Coadjuvante, "Sobre Meninos e Lobos", "O Lenhador" e "X-Men: Primeira Classe", entre outros. Foto: Divulgação
  • Também se destacou na televisão com o telefilme
    Também se destacou na televisão com o telefilme "O Retorno de um Herói", da HBO, trabalho pelo qual recebeu o Globo de Ouro e o SAG Award de Melhor Ator. Além disso, foi protagonista da série de sucesso "The Following", exibida entre 2013 e 2015, na qual interpretou um agente aposentado do FBI. Foto: divulgação fox
  • Kevin Bacon também tem uma carreira na música ao lado do irmão, Michael Bacon. Juntos, eles formam a banda The Bacon Brothers, criada na década de 1990, que mistura influências de rock, folk e country e já lançou diversos álbuns de estúdio.
    Kevin Bacon também tem uma carreira na música ao lado do irmão, Michael Bacon. Juntos, eles formam a banda The Bacon Brothers, criada na década de 1990, que mistura influências de rock, folk e country e já lançou diversos álbuns de estúdio. Foto: Wikimedia Commons / American Foundation for Equal Rights
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