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Como você chama o pãozinho? Conheça os nomes mais populares pelo Brasil

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Redação Flipar
  • Pão Massa Grossa - Norte do Amazonas, Roraima, parte do Pará e Piauí.
    Pão Massa Grossa - Norte do Amazonas, Roraima, parte do Pará e Piauí. Foto: Roosewelt Pinheiro wikimedia commons
  • Pão Careca - Parte do Pará, do Amapá e do Maranhão.
    Pão Careca - Parte do Pará, do Amapá e do Maranhão. Foto: Reprodução YouTube Receitas de Pai
  • Cacetinho -Rio Grande do Sul e parte da Bahia (mais próxima de Sergipe).
    Cacetinho -Rio Grande do Sul e parte da Bahia (mais próxima de Sergipe). Foto: Manfred Richter por Pixabay
  • Pão Jacó - Estado de Sergipe.
    Pão Jacó - Estado de Sergipe. Foto: KamranAydinov por freepik
  • Carioquinha - Apesar do apelido, não é no Rio de Janeiro, mas sim no Litoral do Ceará
    Carioquinha - Apesar do apelido, não é no Rio de Janeiro, mas sim no Litoral do Ceará Foto: Daniel Dan outsideclick por Pixabay
  • Filão - Cidades na região da divisa do Paraná com São Paulo, tanto no lado paranaense como no paulista.
    Filão - Cidades na região da divisa do Paraná com São Paulo, tanto no lado paranaense como no paulista. Foto: pvproductions por freepik
  • Pão d'água - Cidades que ficam no Sul de Santa Catarina
    Pão d'água - Cidades que ficam no Sul de Santa Catarina Foto: user3802032 por freepik
  • Pão de Trigo - Cidades que ficam no Norte de Santa Catarina.
    Pão de Trigo - Cidades que ficam no Norte de Santa Catarina. Foto: Reprodução YouTube Armando Felipe Receitas
  • Pão Aguado - Estado da Paraíba.
    Pão Aguado - Estado da Paraíba. Foto: Daniel Dan outsideclick por Pixabay
  • O pãozinho é feito de farinha, sal, água e fermento. A parte de fora é crocante e é fofo por dentro.
    O pãozinho é feito de farinha, sal, água e fermento. A parte de fora é crocante e é fofo por dentro. Foto: congerdesign por Pixabay
  • Se a pessoa preferir, pode polvilhar o pãozinho por fora. Mas o mais comum é o consumo dele simples, no café da manhã e no café da tarde.
    Se a pessoa preferir, pode polvilhar o pãozinho por fora. Mas o mais comum é o consumo dele simples, no café da manhã e no café da tarde. Foto: Mogens Petersen por Pixabay
  • Desde 2001, é proibido no Brasil o uso de bromato de potássio no preparo dos pães. A substância, que faz o pão inchar, é considerada nociva à saúde e foi muito criticada pelos consumidores, que percebiam os pães grandes, mas menos pesados, e mais esfarelados na hora da refeição.
    Desde 2001, é proibido no Brasil o uso de bromato de potássio no preparo dos pães. A substância, que faz o pão inchar, é considerada nociva à saúde e foi muito criticada pelos consumidores, que percebiam os pães grandes, mas menos pesados, e mais esfarelados na hora da refeição. Foto: freepik
  • Algumas vezes, o pãozinho leva acréscimos de gergelim ou grãos, colocados antes do forno. Geralmente o paozinho é vendido com peso de 50 gramas.
    Algumas vezes, o pãozinho leva acréscimos de gergelim ou grãos, colocados antes do forno. Geralmente o paozinho é vendido com peso de 50 gramas. Foto: Mogens Petersen por Pixabay
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