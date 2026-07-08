Economia
Saúde e economia: Microverdes transformam bandejas pequenas em colheitas frescas na própria cozinha
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Dependendo da espécie, os microverdes ficam prontos para a colheita entre sete e 21 dias. Muitos acham estranho que verduras grandes como brócolis possam estar na lista dos microverdes. Mas isso acontece porque, no caso de microverde, a colheita é rápida, pegando caule e folhinhas. Do rabanete também colhem-se apenas o caule e as folhas jovens. Mas alimentam. Foto: imagem gerada por i.a
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Uma janela ensolarada, uma varanda ou uma bancada de cozinha costumam ser suficientes para cultivar microverdes. Como ocupam pouco espaço, eles são uma alternativa interessante para quem mora em apartamentos ou casas sem quintal. Foto: imagem gerada por i.a
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Rabanete, brócolis, couve, rúcula, mostarda, ervilha, girassol, manjericão e coentro estão entre os microverdes mais populares. Cada espécie apresenta cor, aroma e sabor próprios, permitindo combinações variadas nas refeições. Foto: imagem gerada por i.a
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Além do valor ornamental, os microverdes são usados em saladas, sanduíches, omeletes, massas, sopas e pratos sofisticados. Algumas variedades têm sabor suave, enquanto outras oferecem notas picantes, adocicadas ou levemente condimentadas. Foto: imagem gerada por i.a
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Embora sejam frequentemente confundidos, brotos e microverdes representam etapas diferentes do desenvolvimento da planta. Os brotos são consumidos logo após a germinação, enquanto os microverdes crescem em substrato e já apresentam pequenas folhas antes da colheita Foto: imagem gerada por i.a
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Pesquisas indicam que diversas espécies de microverdes concentram vitaminas, minerais e compostos antioxidantes em quantidades expressivas. Os níveis variam conforme a planta cultivada, as condições de cultivo e o momento da colheita. Foto: imagem gerada por i.a
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O cultivo de microverdes exige poucos materiais e pode despertar o interesse pela jardinagem mesmo entre quem nunca plantou antes. Além de produzir alimentos frescos para serem consumidos com qualidade, a atividade proporciona contato com a natureza e maior conhecimento sobre o ciclo das plantas. Foto: imagem gerada por i.a
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