Cairo: a capital das capitais revela atrações que impressionam visitantes do mundo inteiro

As pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos, próximas ao Cairo, são o maior símbolo do Egito e impressionam por sua grandiosidade. Construídas há mais de 4.500 anos, seguem cercadas de fascínio, ao lado da Esfinge de Gizé. Visitar o complexo é uma das experiências mais marcantes para conhecer a história da civilização egípcia. Foto: Ricardo Liberato/Wikimédia Commons