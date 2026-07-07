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Os segredos de uma lasanha perfeita: detalhes que fazem toda a diferença

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Redação Flipar
  • Um molho bem preparado é essencial para uma lasanha saborosa. Cozido lentamente e com consistência equilibrada, ele envolve a massa e o recheio sem deixar o prato seco ou líquido demais, garantindo mais sabor e cremosidade.
    Um molho bem preparado é essencial para uma lasanha saborosa. Cozido lentamente e com consistência equilibrada, ele envolve a massa e o recheio sem deixar o prato seco ou líquido demais, garantindo mais sabor e cremosidade. Foto: imagem gerada por i.a
  • Quando faz parte da receita, o molho branco suaviza a acidez do tomate e acrescenta cremosidade ao conjunto. Preparado sem grumos e bem temperado, ele harmoniza os sabores e deixa a textura ainda mais aveludada.
    Quando faz parte da receita, o molho branco suaviza a acidez do tomate e acrescenta cremosidade ao conjunto. Preparado sem grumos e bem temperado, ele harmoniza os sabores e deixa a textura ainda mais aveludada. Foto: imagem gerada por i.a
  • A muçarela garante um excelente derretimento, enquanto o parmesão contribui com aroma e uma cobertura dourada. Utilizar queijos de boa qualidade valoriza o sabor da lasanha sem esconder os demais ingredientes.
    A muçarela garante um excelente derretimento, enquanto o parmesão contribui com aroma e uma cobertura dourada. Utilizar queijos de boa qualidade valoriza o sabor da lasanha sem esconder os demais ingredientes. Foto: imagem gerada por i.a
  • Distribuir massa, molho, recheio e queijo de maneira uniforme favorece o cozimento e melhora a apresentação. Esse cuidado também facilita o corte das porções, mantendo as camadas firmes ao servir.
    Distribuir massa, molho, recheio e queijo de maneira uniforme favorece o cozimento e melhora a apresentação. Esse cuidado também facilita o corte das porções, mantendo as camadas firmes ao servir. Foto: imagem gerada por i.a
  • A massa absorve parte do molho durante o forno, por isso a quantidade de líquido deve estar na medida certa. Molho insuficiente deixa a lasanha seca, enquanto o excesso pode comprometer sua estrutura.
    A massa absorve parte do molho durante o forno, por isso a quantidade de líquido deve estar na medida certa. Molho insuficiente deixa a lasanha seca, enquanto o excesso pode comprometer sua estrutura. Foto: imagem gerada por i.a
  • Cobrir a assadeira com papel-alumínio no início ajuda a cozinhar todos os ingredientes de maneira uniforme. Nos minutos finais, retirar a cobertura permite que o queijo gratine e forme uma superfície dourada e irresistível.
    Cobrir a assadeira com papel-alumínio no início ajuda a cozinhar todos os ingredientes de maneira uniforme. Nos minutos finais, retirar a cobertura permite que o queijo gratine e forme uma superfície dourada e irresistível. Foto: imagem gerada por i.a
  • Após sair do forno, a lasanha deve descansar por cerca de 10 a 15 minutos antes de ser cortada. Esse tempo ajuda as camadas a se firmarem, facilita o corte e preserva a cremosidade do prato.
    Após sair do forno, a lasanha deve descansar por cerca de 10 a 15 minutos antes de ser cortada. Esse tempo ajuda as camadas a se firmarem, facilita o corte e preserva a cremosidade do prato. Foto: imagem gerada por i.a
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