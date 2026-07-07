Vitamina D pode reduzir crises de vertigem recorrente em idosos, aponta estudo

Apesar dos resultados, os especialistas ressaltam que a vitamina D não é responsável por todos os casos de tontura e não deve ser utilizada como tratamento por conta própria. Ainda assim, essa possibilidade pode ser considerada em casos de vertigem recorrente, especialmente entre idosos com pouca exposição ao sol, pessoas com osteopenia, osteoporose ou histórico de quedas frequentes, uso prolongado de alguns medicamentos ou recorrência da VPPB mesmo após o tratamento adequado. Foto: Imagem gerada por IA