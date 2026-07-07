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Darcy Ribeiro será enredo da União de Maricá no Grupo Especial do Carnaval do Rio em 2027
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No desfile, a agremiação também irá destacar a ligação de Darcy Ribeiro com Maricá. Isso porque foi no município fluminense que ele escreveu “O Povo Brasileiro”, uma de suas principais obras, além de ter escolhido a cidade para viver os últimos anos de sua vida. De acordo com a União de Maricá, a homenagem pretende valorizar a trajetória e o legado do intelectual, além de destacar a influência duradoura do antropólogo nos campos da educação, da cultura e do pensamento social brasileiro. Foto: Agência Senado/Wikimedia Commons
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Darcy Ribeiro foi um dos mais influentes intelectuais brasileiros do século 20, destacando-se como antropólogo, educador, escritor e homem público. Nascido em 26 de outubro de 1922, em Montes Claros (MG), formou-se em antropologia pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Desde o início da carreira, dedicou-se ao estudo dos povos indígenas, realizando expedições e pesquisas de campo que contribuíram para ampliar o conhecimento sobre a diversidade étnica e cultural do país. Foto: Celio Azevedo/Senado Federal
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Ao longo de sua trajetória, Darcy Ribeiro exerceu papel decisivo na formulação de políticas públicas voltadas à educação. Ao lado do educador Anísio Teixeira, participou da criação da Universidade de Brasília (UnB), inaugurada em 1962 com a proposta de renovar o ensino superior brasileiro. Foto: Beto Monteiro/Wikimedia Commons
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O antropólogo também ocupou cargos importantes no governo federal, entre eles o de ministro da Educação e chefe da Casa Civil durante a gestão de João Goulart. Após o golpe militar de 1964, teve seus direitos políticos cassados e viveu anos de exílio em países da América Latina, onde continuou atuando como professor, pesquisador e consultor. Foto: Divulgação/Arquivo Pessoal via Senado Federal
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Com o retorno ao Brasil, Darcy Ribeiro retomou sua participação na vida pública. Durante o governo de Leonel Brizola, idealizou os Centros Integrados de Educação Pública (Cieps), escolas de tempo integral no estado do Rio de Janeiro com o objetivo de oferecer ensino, alimentação, atividades culturais e assistência aos estudantes. Como vice-governador, ele também participou da concepção do Sambódromo da Marquês de Sapucaí, projetado para abrigar os desfiles das escolas de samba e outras manifesta Foto: Reprodução do instagram @leonelbrizolavive
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Paralelamente à atuação política e acadêmica, Darcy Ribeiro construiu uma obra literária e científica de grande relevância. Livros como “O Povo Brasileiro”, “Os Índios e a Civilização” e “O Processo Civilizatório” tornaram-se referências para compreender a formação histórica, social e cultural do Brasil. Foto: Agência Senado/Wikimedia Commons
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Eleito para a Academia Brasileira de Letras em 1992, permaneceu ativo até os últimos anos de vida. Darcy Ribeiro morreu em 17 de fevereiro de 1997, aos 74 anos, vítima de câncer deixando um legado reconhecido nas áreas da educação, da antropologia e da valorização da identidade nacional. Foto: Agência Senado/Wikimedia Commons
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