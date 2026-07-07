Darcy Ribeiro será enredo da União de Maricá no Grupo Especial do Carnaval do Rio em 2027

No desfile, a agremiação também irá destacar a ligação de Darcy Ribeiro com Maricá. Isso porque foi no município fluminense que ele escreveu “O Povo Brasileiro”, uma de suas principais obras, além de ter escolhido a cidade para viver os últimos anos de sua vida. De acordo com a União de Maricá, a homenagem pretende valorizar a trajetória e o legado do intelectual, além de destacar a influência duradoura do antropólogo nos campos da educação, da cultura e do pensamento social brasileiro. Foto: Agência Senado/Wikimedia Commons