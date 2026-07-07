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Descubra os apelidos das 27 capitais brasileiras

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Redação Flipar
  • Manaus (Capital do Amazonas ) - Apelido: Porto de Lenha. População: 2,2 milhões de habitantes
    Manaus (Capital do Amazonas ) - Apelido: Porto de Lenha. População: 2,2 milhões de habitantes Foto: Arne Müseler / wikimedia commons
  • Porto Velho (Capital de Rondônia) - Apelido: Pérola do Madeira. População: 539 mil
    Porto Velho (Capital de Rondônia) - Apelido: Pérola do Madeira. População: 539 mil Foto: Heitor Carvalho Jorge wikimedia commons
  • Rio Branco (Capital do Acre) - Apelido: Capital da Natureza. População: 413 mil
    Rio Branco (Capital do Acre) - Apelido: Capital da Natureza. População: 413 mil Foto: MTur Destinos wikimedia commons
  • Boa Vista (Capital de Roraima) - Apelido: BV. População: 419 mil
    Boa Vista (Capital de Roraima) - Apelido: BV. População: 419 mil Foto: SallesNeto wikimedia commons
  • Macapá (Capital do Amapá) - Apelido: Macapaba. População: 512 mil
    Macapá (Capital do Amapá) - Apelido: Macapaba. População: 512 mil Foto: Allice Hunter wikimedia commons
  • Belém (Capital do Pará) - Apelido: Cidade das Mangueiras. População: 1,5 milhão
    Belém (Capital do Pará) - Apelido: Cidade das Mangueiras. População: 1,5 milhão Foto: Helderserralva wikimedia commons
  • Teresina (Capital do Piauí) - Apelido: Terehell. População: 868 mil
    Teresina (Capital do Piauí) - Apelido: Terehell. População: 868 mil Foto: Heitor Carvalho Jorge - wikimedia commons
  • São Luís (Capital do Maranhão) - Apelido: Ilha do Amor. População: 1,1 milhão
    São Luís (Capital do Maranhão) - Apelido: Ilha do Amor. População: 1,1 milhão Foto: Mauricioalexandre55 -wikimedia commons
  • Fortaleza (Capital do Ceará) - Apelido: Fortal. População: 2,6 milhões
    Fortaleza (Capital do Ceará) - Apelido: Fortal. População: 2,6 milhões Foto: Deltafrut flickR wikimedia commons
  • Natal (Capital do Rio Grande do Norte) - Apelido: Noiva do Sol. População: - Apelido: Noiva do Sol. População: 890 mil
    Natal (Capital do Rio Grande do Norte) - Apelido: Noiva do Sol. População: - Apelido: Noiva do Sol. População: 890 mil Foto: Carla Salgueiro wikimedia commons
  • João Pessoa (Capital da Paraíba) - Apelido: Jampa. População: 817 mil
    João Pessoa (Capital da Paraíba) - Apelido: Jampa. População: 817 mil Foto: Peace FlickR wikimedia commons
  • Recife (Capital de Pernambuco) - Apelido: Veneza Brasileira. População: 1,6 milhão
    Recife (Capital de Pernambuco) - Apelido: Veneza Brasileira. População: 1,6 milhão Foto: Paulo Camelo wikimedia commons
  • Maceió (Capital de Alagoas) - Apelido: Caribe Brasileiro. População: 1 milhão
    Maceió (Capital de Alagoas) - Apelido: Caribe Brasileiro. População: 1 milhão Foto: Adriano Ribeiro FlickR wikimedia common
  • Aracaju (Capital do Sergipe) - Apelido: Aju. População: 664 mil
    Aracaju (Capital do Sergipe) - Apelido: Aju. População: 664 mil Foto: Divulgacao TV Brasil
  • Salvador (Capital da Bahia) - Apelido: Capital da Alegria. População: 2,8 milhões
    Salvador (Capital da Bahia) - Apelido: Capital da Alegria. População: 2,8 milhões Foto: Rosino FlickR
  • Palmas (Capital do Tocantins) - Apelido: Caçula das Capitais. População: 306 mil
    Palmas (Capital do Tocantins) - Apelido: Caçula das Capitais. População: 306 mil Foto: Flávio André - MTUR Destinos wikimedia commons
  • Goiânia (Capital de Goiás) - Apelido: Capital do Cerrado. População: 1,5 milhão
    Goiânia (Capital de Goiás) - Apelido: Capital do Cerrado. População: 1,5 milhão Foto: Leon Pires Carelli wikimedia commons
  • Brasília (Capital do Brasil) - Apelido: BSB. População: 3 milhões
    Brasília (Capital do Brasil) - Apelido: BSB. População: 3 milhões Foto: Ana Volpe/Agência Senado wikimedia commons
  • Cuiabá (Capital de Mato Grosso) - Apelido: Cuiabrasa. População: 618 mil
    Cuiabá (Capital de Mato Grosso) - Apelido: Cuiabrasa. População: 618 mil Foto: Jeff Belmonte wikimedia commons
  • Campo Grande (Capital de Mato Grosso do Sul) - Apelido: Cidade Morena. População: 906 mil
    Campo Grande (Capital de Mato Grosso do Sul) - Apelido: Cidade Morena. População: 906 mil Foto: Hamzeh Mohammad Hosseini - wikimedia commons
  • Belo Horizonte (Capital de Minas Gerais) - Apelido: Beagá. População: 2,5 milhões
    Belo Horizonte (Capital de Minas Gerais) - Apelido: Beagá. População: 2,5 milhões Foto: Wikimedia Commons/ Gabrielacheloni
  • São Paulo (Capital de São Paulo) - Apelido: Terra da Garoa. População: 12,3 milhões
    São Paulo (Capital de São Paulo) - Apelido: Terra da Garoa. População: 12,3 milhões Foto: Octávio Frias de Oliveira wikimedia commons
  • Rio de Janeiro (Capital do Rio de Janeiro) - Apelido: Cidade Maravilhosa. População: 6,7 milhões
    Rio de Janeiro (Capital do Rio de Janeiro) - Apelido: Cidade Maravilhosa. População: 6,7 milhões Foto: Foto: Pnc net wikimedia commons
  • Vitória (Capital do Espírito Santo) - Apelido: Ilha do Mel. População: 366 mil
    Vitória (Capital do Espírito Santo) - Apelido: Ilha do Mel. População: 366 mil Foto: Misstetei - wikimedia commons
  • Curitiba (Capital do Paraná) - Apelido: Capital das Araucárias. População: 1,9 milhão
    Curitiba (Capital do Paraná) - Apelido: Capital das Araucárias. População: 1,9 milhão Foto: Adelano Lázaro - wikimedia commons
  • Porto Alegre (Capital do Rio Grande do Sul ) - Apelido: Poa. População: 1,5 milhão
    Porto Alegre (Capital do Rio Grande do Sul ) - Apelido: Poa. População: 1,5 milhão Foto: TimBray wikimedia commons
  • Florianópolis (Capital de Santa Catarina) - Apelido: Ilha da Magia. População: 509 mil
    Florianópolis (Capital de Santa Catarina) - Apelido: Ilha da Magia. População: 509 mil Foto: Andreia Reis wikimedia commons
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