Filmes e Séries
Leonardo DiCaprio e Christian Bale são confirmados na continuação de “Fogo Contra Fogo”
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Michael Mann volta a dirigir e assina o roteiro, baseado no romance que escreveu com Meg Gardiner em 2022. No livro, a história se passa tanto antes quanto depois dos acontecimentos do filme de 1995, e funciona, portanto, tanto como um prelúdio quanto como uma continuação. Foto: Divulgação
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Nele, é possível acompanhar o jovem McCauley e sua equipe em assaltos ousados, enquanto vivem à margem da lei. Em outra parte, o foco da narrativa recai sobre o apaixonado Chris Shiherlis e o que acontece com ele após os eventos do filme, durante sua busca para reencontrar a namorada. Parte da história também se passa em uma zona de tráfico na América do Sul e apresenta um novo antagonista Otis Wardell. Foto: Divulgação
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Produzido pela Amazon MGM Studios, o projeto terá um orçamento estimado em 170 milhões de dólares, dos quais cerca de 40 milhões devem vir de incentivos fiscais da Califórnia. A sequência deve ser filmada em diferentes continentes e apresentar cenas de ação em escala muito maior do que as do original. Foto: Divulgação
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Ainda de acordo com a fonte, Stephen Graham é cotado para viver Neil McCauley, líder da quadrilha que foi eternizado por Robert De Niro no longa original. O elenco também deve contar com Adam Driver como o vilão Wardell. A atriz que interpretará Sharlene, esposa de Chris, anteriormente vivida por Ashley Judd, ainda não foi escolhida. Foto: Montagem / Wikimedia Commons / Bryan Berlin / Dick Thomas Johnson
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Lançado em 1995, "Fogo Contra Fogo" acompanha um experiente detetive da polícia de Los Angeles, Vincent Hanna, enquanto ele tenta capturar uma quadrilha de assaltantes profissionais liderada por Neil McCauley, após um roubo milionário que termina com a morte de três policiais. Foto: Divulgação
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O roteiro original de Michael Mann nasceu de uma história real vivida pelo próprio diretor, que décadas antes conheceu um policial de Chicago responsável por perseguir um ladrão de bancos. Antes de virar longa-metragem, o material já havia sido usado por Mann em "L.A. Takedown", telefilme de 1989. Foto: Divulgação
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O longa fez sucesso de bilheteria ao arrecadar 187 milhões de dólares, tendo um orçamento de apenas 60 milhões. Além disso, é considerado um dos maiores thrillers policiais da história do cinema, principalmente pela dinâmica do relacionamento entre os personagens de Al Pacino e Robert De Niro. Foto: Divulgação
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