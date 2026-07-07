Leonardo DiCaprio e Christian Bale são confirmados na continuação de “Fogo Contra Fogo”

Nele, é possível acompanhar o jovem McCauley e sua equipe em assaltos ousados, enquanto vivem à margem da lei. Em outra parte, o foco da narrativa recai sobre o apaixonado Chris Shiherlis e o que acontece com ele após os eventos do filme, durante sua busca para reencontrar a namorada. Parte da história também se passa em uma zona de tráfico na América do Sul e apresenta um novo antagonista Otis Wardell. Foto: Divulgação