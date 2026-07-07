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Montanha Tianmen tem estrada que impressiona com curvas fechadas e paisagens vertiginosas
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Embora seja frequentemente chamada de “a mais sinuosa do mundo”, esse título não é oficial, mas ela continua sendo uma das rotas mais impressionantes e desafiadoras para motoristas e turistas. Foto: Reprodução do X @High0nHistory
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Apelidada de “Avenida em direção ao Céu”, a estrada é uma impressionante obra de engenharia, construída ao longo de sete anos e com um custo superior a 100 milhões de yuans (cerca de R$ 83 milhões). Foto: Reprodução do X @CivilEngDis
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Além de ser um desafio para motoristas corajosos, a estrada é também um destino fascinante que atrai turistas pela sua beleza e dificuldade. Conheça mais sobre esse lugar incrível! Foto: Reprodução do X @VishalQuest
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A Estrada da Montanha Tianmen foi construída entre 1998 e 2005. De cima, há quem diga que ela parece serpentear as encostas como um dragão. Foto: Flickr Andrii Zymohliad
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Os ônibus turísticos que percorrem o trajeto são conduzidos por motoristas experientes, capazes de lidar com a complexidade da rota. Foto: Flickr Matt Shiffler
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A estrada é um exemplo impressionante de engenharia moderna, integrada ao cenário de penhascos íngremes e vegetação do entorno, que tornam a paisagem deslumbrante e a construção complexa. Foto: Reprodução do X @Rafael62216298
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A fama não é à toa. A Estrada da Montanha Tianmen é considerada uma das mais perigosas do mundo. Para quem prefere evitar dirigir, o teleférico Tianmen, construído pela empresa francesa Poma, oferece uma alternativa segura e panorâmica. Foto: Huangdan2060 /Wikimédia Commons
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Com 7.455 metros de extensão e um desnível de 1.279 metros, o teleférico proporciona vistas aéreas impressionantes da estrada e dos penhascos ao redor. Foto: Santiago Diaz - Flickr
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No topo da Montanha Tianmen está o Heaven Gate, uma fenda natural, de pedra, com 131,5 metros de altura. Para chegar até lá, é necessário subir 999 degraus, simbolicamente importantes na cultura chinesa. Foto: Reprodução do X @Upliftingvision
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O local também oferece trilhas à beira dos penhascos, algumas com piso de vidro, proporcionando uma experiência emocionante e vistas espetaculares da paisagem e da estrada. Foto: Reprodução do X @enciktravel
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Já a província de Hunan, onde fica a Estrada da Montanha Tianmen, é localizada no sul da China e tem cerca de 67 milhões de habitantes. Seu nome, que significa "ao sul do lago", reflete sua localização ao sul do Lago Dongting, uma das maiores áreas de água doce do país. Foto: Reprodução do X @CGTNOfficial
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A capital da província é Changsha, um centro político, econômico e cultural com uma história que remonta a mais de 3.000 anos. A província é famosa por sua diversidade geográfica, que inclui montanhas majestosas, vales profundos e áreas de planícies férteis. Foto: wikimedia commons Huangdan2060