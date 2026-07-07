Filmes e Séries
“O Fim da Rua”: filme com Anne Hathaway e Ewan McGregor ganha novos cartazes
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Vencedora do Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante pelo musical "Os Miseráveis", Anne Hathaway é uma atriz norte-americana que ficou conhecida nos anos 2000 por estrelar o clássico da Disney "Diário de uma Princesa" e produções como "O Diabo Veste Prada", "Interestelar" e "Um Dia". Foto: Divulgação
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Já Ewan McGregor chega ao projeto após substituir Oscar Isaac, que originalmente integrava o elenco antes de deixar a produção. O ator escocês ficou famoso por interpretar Obi-Wan Kenobi na franquia "Star Wars" e por estrelar produções como "Trainspotting", "Moulin Rouge!" e "O Impossível". Foto: Flickr / nicolas genin
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Com sessões confirmadas em formato IMAX, "O Fim da Rua" já é apontado por veículos especializados como uma das apostas mais originais da Warner Bros. para o segundo semestre de 2026, com expectativa de repetir o sucesso de outras produções que exploram o gênero de sobrevivência, como a franquia "Jurassic Park". Foto: Divulgação
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De acordo com a sinopse oficial do filme, a história se passa nos anos 1980 e acompanha o casal Denise, personagem de Hathaway, e Greg, personagem de McGregor, que enfrenta uma crise no relacionamento enquanto gerencia a rotina familiar com os dois filhos adolescentes. Foto: Divulgação
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Entretanto, tudo muda abruptamente quando uma tempestade transporta toda a vizinhança para um época pré-histórica. Isolados e cercados por dinossauros, os quatro precisam deixar as diferenças de lado para sobreviver e encontrar um caminho de volta para 1980. Foto: Divulgação
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O elenco ainda conta com Maisy Stella no papel de Audrey Platt e Christian Convery como Brian Platt, os filhos adolescentes do casal protagonista. A produção é assinada por J.J. Abrams, conhecido por seu trabalho à frente da produtora Bad Robot em franquias como "Star Wars" e "Star Trek", ao lado de Hannah Minghella, David Robert Mitchell, Matt Jackson e Tommy Harper. Foto: Divulgação
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A trilha sonora fica a cargo de Michael Giacchino, compositor vencedor do Oscar por "Up - Altas Aventuras" e responsável pela trilha de "Jurassic World", enquanto a fotografia é assinada por Mike Gioulakis, colaborador frequente de Mitchell e também responsável pela cinematografia de "Nós" e "Tempo". Foto: Divulgação
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