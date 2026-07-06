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Imponentes falésias criam algumas das paisagens mais impressionantes do mundo

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Redação Flipar
  • As falésias são formadas pela ação erosiva das ondas e marés, que desgastam as rochas ao longo do tempo.
    As falésias são formadas pela ação erosiva das ondas e marés, que desgastam as rochas ao longo do tempo. Foto: Matteo Ulisse Unsplash
  • Embora possam ser encontradas em todos os continentes, as falésias são mais comuns em regiões com climas tropicais e subtropicais, onde as ondas são mais fortes e as marés mais altas. Conheça agora 10 das falésias mais impressionantes do mundo!
    Embora possam ser encontradas em todos os continentes, as falésias são mais comuns em regiões com climas tropicais e subtropicais, onde as ondas são mais fortes e as marés mais altas. Conheça agora 10 das falésias mais impressionantes do mundo! Foto: Tim Marshall Unsplash
  • 10) Ronda, Espanha: A cidade se desenvolveu em cima de uma grande rocha, proporcionando uma aparência singular e encantadora, com casas construídas à beira de um penhasco próximo ao rio Tejo.
    10) Ronda, Espanha: A cidade se desenvolveu em cima de uma grande rocha, proporcionando uma aparência singular e encantadora, com casas construídas à beira de um penhasco próximo ao rio Tejo. Foto: javier gonzalez pexels
  • A falésia de Ronda contribuiu historicamente para a defesa da cidade durante a Reconquista Espanhola, um período em que as regiões dominadas pelos mouros foram gradualmente retomadas pelos cristãos.
    A falésia de Ronda contribuiu historicamente para a defesa da cidade durante a Reconquista Espanhola, um período em que as regiões dominadas pelos mouros foram gradualmente retomadas pelos cristãos. Foto: Hasmik Ghazaryan Olson na Unsplash
  • 9) Canoa Quebrada, Brasil: Essas formações ficam situadas a aproximadamente 182 km de Fortaleza, Ceará, e chegam a alcançar 30 metros de altura.
    9) Canoa Quebrada, Brasil: Essas formações ficam situadas a aproximadamente 182 km de Fortaleza, Ceará, e chegam a alcançar 30 metros de altura. Foto: Flickr Priscilla Silveira
  • Desde as décadas de 60 e 70, as falésias de Canoa Quebrada atraem visitantes devido à sua paisagem deslumbrante e ao contraste vibrante entre o azul do oceano e as formações rochosas coloridas.
    Desde as décadas de 60 e 70, as falésias de Canoa Quebrada atraem visitantes devido à sua paisagem deslumbrante e ao contraste vibrante entre o azul do oceano e as formações rochosas coloridas. Foto: wikimedia commons George Vale
  • 8) Torres, Brasil: Torres é uma cidade costeira do Rio Grande do Sul, conhecida por suas formações rochosas imponentes, que se estendem ao longo da costa. Torre Norte (ou Morro do Farol), a Torre do Meio (ou Morro das Furnas) e a Torre Sul, na praia da Guarita, são alguns pontos famosos.
    8) Torres, Brasil: Torres é uma cidade costeira do Rio Grande do Sul, conhecida por suas formações rochosas imponentes, que se estendem ao longo da costa. Torre Norte (ou Morro do Farol), a Torre do Meio (ou Morro das Furnas) e a Torre Sul, na praia da Guarita, são alguns pontos famosos. Foto: wikimedia commons Skyfoto-Marcos Alexandre
  • As diferentes camadas de cores nas falésias, que variam de tons de vermelho, amarelo e marrom, oferecem uma paisagem deslumbrante e pronta para fotos incríveis!
    As diferentes camadas de cores nas falésias, que variam de tons de vermelho, amarelo e marrom, oferecem uma paisagem deslumbrante e pronta para fotos incríveis! Foto: wikimedia commons Luciano cta
  • 7) Praia da Pipa, Brasil: Localizada no Rio Grande do Norte, essa praia é conhecida por suas paisagens impressionantes, e as falésias acrescentam um toque especial à paisagem.
    7) Praia da Pipa, Brasil: Localizada no Rio Grande do Norte, essa praia é conhecida por suas paisagens impressionantes, e as falésias acrescentam um toque especial à paisagem. Foto: divulgação prefeitura tibau do sul
  • O contraste entre as diversas tonalidades de areia, argila e vegetação nas falésias resulta em uma vista espetacular. Além disso, as falésias proporcionam locais estratégicos para observar o pôr do sol deslumbrante sobre o Oceano Atlântico.
    O contraste entre as diversas tonalidades de areia, argila e vegetação nas falésias resulta em uma vista espetacular. Além disso, as falésias proporcionam locais estratégicos para observar o pôr do sol deslumbrante sobre o Oceano Atlântico. Foto: wikimedia commons Rafael Vianna Croffi
  • 6) Praia de Navagio ou Shipwreck, Grécia: Uma das praias mais famosas da Grécia, o lugar recebeu o apelido quando o navio contrabandista
    6) Praia de Navagio ou Shipwreck, Grécia: Uma das praias mais famosas da Grécia, o lugar recebeu o apelido quando o navio contrabandista "Shipwreck" naufragou por lá. A embarcação está lá até hoje e se tornou um ponto turístico muito requisitado. Foto: Andrey Shevard Unsplash
  • Com alturas imponentes, as falésias oferecem uma vista espetacular para o mar turquesa. Além disso, a praia é conhecida por sua areia branca, águas cristalinas e os penhascos de calcário ao redor.
    Com alturas imponentes, as falésias oferecem uma vista espetacular para o mar turquesa. Além disso, a praia é conhecida por sua areia branca, águas cristalinas e os penhascos de calcário ao redor. Foto: Imagem de Greg Montani por Pixabay
  • 5) Cabo Girão, Portugal: Essa falésia, localizada na Ilha da Madeira, chega a ter 580 m de altitude, sendo um dos pontos mais altos da Europa. É lá que fica a Capela de Nossa Senhora de Fátima, construída em 1931.
    5) Cabo Girão, Portugal: Essa falésia, localizada na Ilha da Madeira, chega a ter 580 m de altitude, sendo um dos pontos mais altos da Europa. É lá que fica a Capela de Nossa Senhora de Fátima, construída em 1931. Foto: wikimedia commons Luis Miguel Bugallo Sánchez (Lmbuga)
  • No topo da falésia, há um mirante com piso de vidro que oferece uma vista incrível para o mar e a cidade de Funchal.
    No topo da falésia, há um mirante com piso de vidro que oferece uma vista incrível para o mar e a cidade de Funchal. Foto: wikimedia commons Dirk Klaassen
  • 4) Etretat, França: Conhecidas pelo branco predominante que chama a atenção, essas rochas ficam na costa da Normandia, ao norte da França, em uma cidade chamada Etretat, que deu nome a elas.
    4) Etretat, França: Conhecidas pelo branco predominante que chama a atenção, essas rochas ficam na costa da Normandia, ao norte da França, em uma cidade chamada Etretat, que deu nome a elas. Foto: Max Avans pexels
  • A formação rochosa consiste em uma série de falésias, sendo a mais famosa a Falaise d’Aval. Suas formas lembram várias esculturas, como a de uma cabeça de elefante mergulhando nas ondas.
    A formação rochosa consiste em uma série de falésias, sendo a mais famosa a Falaise d’Aval. Suas formas lembram várias esculturas, como a de uma cabeça de elefante mergulhando nas ondas. Foto: wikimedia commons W. Bulach
  • 3) Moher, Irlanda: Localizadas no condado de Clare, na Irlanda, essas falésias cobrem mais de 8 quilômetros e atingem uma altura máxima de 214 metros. Anualmente, aproximadamente 1,5 milhão de pessoas visitam esse lugar.
    3) Moher, Irlanda: Localizadas no condado de Clare, na Irlanda, essas falésias cobrem mais de 8 quilômetros e atingem uma altura máxima de 214 metros. Anualmente, aproximadamente 1,5 milhão de pessoas visitam esse lugar. Foto: Imagem de Tanja por Pixabay
  • Elas também são importantes para a preservação da biodiversidade da região, fornecendo habitat para uma variedade de espécies de plantas e animais.
    Elas também são importantes para a preservação da biodiversidade da região, fornecendo habitat para uma variedade de espécies de plantas e animais. Foto: Lukas Bato Unsplash
  • 2) Falésias Brancas de Dover, Reino Unido: Estas formações rochosas de calcário se estendem por mais de 13 quilômetros e têm uma profundidade que varia entre 300 e 400 metros. A altura pode chegar a 110 metros.
    2) Falésias Brancas de Dover, Reino Unido: Estas formações rochosas de calcário se estendem por mais de 13 quilômetros e têm uma profundidade que varia entre 300 e 400 metros. A altura pode chegar a 110 metros. Foto: Ihor Malytskyi Unsplash
  • Ao longo de milhões de anos, essas falésias se formaram com camadas de giz, originadas dos restos de esqueletos de algas que flutuavam nos oceanos.
    Ao longo de milhões de anos, essas falésias se formaram com camadas de giz, originadas dos restos de esqueletos de algas que flutuavam nos oceanos. Foto: Daniel Andrews Unsplash
  • 1) Preikestolen (Pulpit Rock), Noruega: Chegar ao topo da falésia sobre o fiorde de Lysefjord leva de quatro a cinco horas de caminhada para os visitantes. A gigantesca plataforma tem cerca de 30 metros e uma altura de 640 metros.
    1) Preikestolen (Pulpit Rock), Noruega: Chegar ao topo da falésia sobre o fiorde de Lysefjord leva de quatro a cinco horas de caminhada para os visitantes. A gigantesca plataforma tem cerca de 30 metros e uma altura de 640 metros. Foto: Pierre Bouillot Unsplash
  • De acordo com uma lenda local, a montanha se partirá e cairá no fiorde, gerando uma enorme onda de destruição, no dia em que sete irmãs se casarem com sete irmãos da região.
    De acordo com uma lenda local, a montanha se partirá e cairá no fiorde, gerando uma enorme onda de destruição, no dia em que sete irmãs se casarem com sete irmãos da região. Foto: Samuel Killworth Unsplash
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