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Wallabies e cangurus: você saberia identificar as diferenças?

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Redação Flipar
  • Os wallabies pertencem à mesma família dos cangurus, a Macropodidae, mas fazem parte de diferentes gêneros. Assim como seus parentes maiores, as fêmeas possuem uma bolsa abdominal onde os filhotes permanecem protegidos durante os primeiros meses de vida.
    Os wallabies pertencem à mesma família dos cangurus, a Macropodidae, mas fazem parte de diferentes gêneros. Assim como seus parentes maiores, as fêmeas possuem uma bolsa abdominal onde os filhotes permanecem protegidos durante os primeiros meses de vida. Foto: imagem gerada por i.a
  • De maneira geral, os wallabies são menores e mais leves que os cangurus. Enquanto muitas espécies de wallaby medem pouco mais de um metro, alguns cangurus ultrapassam 1,5 metro de altura e pesam mais de 80 quilos. Os wallabies têm patas proporcionais aos terrenos acidentados onde vivem. Os cangurus possuem pernas mais longas e musculosas.
    De maneira geral, os wallabies são menores e mais leves que os cangurus. Enquanto muitas espécies de wallaby medem pouco mais de um metro, alguns cangurus ultrapassam 1,5 metro de altura e pesam mais de 80 quilos. Os wallabies têm patas proporcionais aos terrenos acidentados onde vivem. Os cangurus possuem pernas mais longas e musculosas. Foto: imagem gerada por i.a
  • Diversas espécies de wallabies vivem em florestas, áreas rochosas e regiões de vegetação mais fechada. Já muitos cangurus são encontrados em campos abertos e planícies, onde conseguem percorrer grandes distâncias com facilidade.
    Diversas espécies de wallabies vivem em florestas, áreas rochosas e regiões de vegetação mais fechada. Já muitos cangurus são encontrados em campos abertos e planícies, onde conseguem percorrer grandes distâncias com facilidade. Foto: wikimedia commons PotMart186
  • Assim como acontece com os cangurus, os filhotes de wallaby nascem extremamente pequenos e continuam seu desenvolvimento dentro do marsúpio da mãe. Eles permanecem protegidos ali até adquirirem força suficiente para explorar o ambiente.
    Assim como acontece com os cangurus, os filhotes de wallaby nascem extremamente pequenos e continuam seu desenvolvimento dentro do marsúpio da mãe. Eles permanecem protegidos ali até adquirirem força suficiente para explorar o ambiente. Foto: imagem gerada por i.a
  • Wallabies e cangurus são herbívoros. A dieta inclui principalmente gramíneas, folhas, brotos e outras partes de plantas, variando conforme a espécie e os recursos disponíveis em cada região.
    Wallabies e cangurus são herbívoros. A dieta inclui principalmente gramíneas, folhas, brotos e outras partes de plantas, variando conforme a espécie e os recursos disponíveis em cada região. Foto: imagem gerada por i.a
  • O grupo reúne mais de 30 espécies distribuídas principalmente pela Austrália e pela Papua-Nova Guiné. Algumas vivem em montanhas, outras em ilhas ou florestas, apresentando diferenças marcantes de tamanho, cor da pelagem e hábitos.
    O grupo reúne mais de 30 espécies distribuídas principalmente pela Austrália e pela Papua-Nova Guiné. Algumas vivem em montanhas, outras em ilhas ou florestas, apresentando diferenças marcantes de tamanho, cor da pelagem e hábitos. Foto: imagem gerada por i.a
  • Os cangurus também reúnem diferentes espécies, com variações de tamanho, pelagem e comportamento. Entre os mais famosos estão o canguru-vermelho, o canguru-cinzento-oriental e o canguru-cinzento-ocidental, todos adaptados a diferentes ambientes da Austrália.
    Os cangurus também reúnem diferentes espécies, com variações de tamanho, pelagem e comportamento. Entre os mais famosos estão o canguru-vermelho, o canguru-cinzento-oriental e o canguru-cinzento-ocidental, todos adaptados a diferentes ambientes da Austrália. Foto: imagem gerada por i.a
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