Animais
Wallabies e cangurus: você saberia identificar as diferenças?
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Os wallabies pertencem à mesma família dos cangurus, a Macropodidae, mas fazem parte de diferentes gêneros. Assim como seus parentes maiores, as fêmeas possuem uma bolsa abdominal onde os filhotes permanecem protegidos durante os primeiros meses de vida. Foto: imagem gerada por i.a
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De maneira geral, os wallabies são menores e mais leves que os cangurus. Enquanto muitas espécies de wallaby medem pouco mais de um metro, alguns cangurus ultrapassam 1,5 metro de altura e pesam mais de 80 quilos. Os wallabies têm patas proporcionais aos terrenos acidentados onde vivem. Os cangurus possuem pernas mais longas e musculosas. Foto: imagem gerada por i.a
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Diversas espécies de wallabies vivem em florestas, áreas rochosas e regiões de vegetação mais fechada. Já muitos cangurus são encontrados em campos abertos e planícies, onde conseguem percorrer grandes distâncias com facilidade. Foto: wikimedia commons PotMart186
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Assim como acontece com os cangurus, os filhotes de wallaby nascem extremamente pequenos e continuam seu desenvolvimento dentro do marsúpio da mãe. Eles permanecem protegidos ali até adquirirem força suficiente para explorar o ambiente. Foto: imagem gerada por i.a
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Wallabies e cangurus são herbívoros. A dieta inclui principalmente gramíneas, folhas, brotos e outras partes de plantas, variando conforme a espécie e os recursos disponíveis em cada região. Foto: imagem gerada por i.a
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O grupo reúne mais de 30 espécies distribuídas principalmente pela Austrália e pela Papua-Nova Guiné. Algumas vivem em montanhas, outras em ilhas ou florestas, apresentando diferenças marcantes de tamanho, cor da pelagem e hábitos. Foto: imagem gerada por i.a
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Os cangurus também reúnem diferentes espécies, com variações de tamanho, pelagem e comportamento. Entre os mais famosos estão o canguru-vermelho, o canguru-cinzento-oriental e o canguru-cinzento-ocidental, todos adaptados a diferentes ambientes da Austrália. Foto: imagem gerada por i.a
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