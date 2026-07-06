Loft: o que é, quais as vantagens e quando vale a pena morar em um

O loft costuma atender bem pessoas que moram sozinhas, casais e quem busca praticidade no dia a dia. Também é uma opção interessante para quem valoriza ambientes modernos e integrados. Já famílias numerosas ou pessoas que precisam de vários cômodos fechados podem encontrar limitações. Avaliar a rotina é essencial antes da escolha. Foto: imagem gerada por i.a