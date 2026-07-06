Esteira ou ar livre? Estudos revelam qual tipo de corrida exige mais do corpo; confira

Na esteira, a lona em movimento contribui, ainda que de forma discreta, para o deslocamento do corredor, reduzindo parte do trabalho necessário para impulsionar o corpo. Já nas ruas ou parques, toda a força de propulsão depende exclusivamente da ação das pernas. É o que aponta um artigo publicado no "The Conversation". Foto: Pexels/Ketut Subiyanto