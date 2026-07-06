“Ekonatura”: projeto em Cabo Verde transforma lixo em carteiras escolares

A iniciativa nasceu em 2019 dentro do programa "Raiz Azul" e é conduzida pela Associação Comunitária de Desenvolvimento de São Francisco, em parceria com a EcoCV, a Universidade de Cabo Verde e a indústria local. Depois de uma pausa durante a pandemia, o projeto retomou as atividades entre 2021 e 2022 e seguiu em expansão. Foto: Reprodução Youtube