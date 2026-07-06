“007: Busca pelo novo James Bond continua

"007" é uma das franquias mais longevas do cinema mundial, com mais de 20 filmes lançados desde a década de 1960. A saga nasceu dos livros do escritor britânico Ian Fleming e, ao longo de décadas, transformou o agente secreto britânico em um dos personagens mais reconhecidos da cultura pop. Desde o início, a família Broccoli comandou a produção dos filmes, primeiro com Cubby Broccoli, fundador da Eon Productions, e depois com seus herdeiros. Foto: Divulgação