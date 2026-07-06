Morre o homem que fez seu próprio velório em vida com roda de samba e presença dos amigos

Em entrevista para o Fantástico, os irmãos de Tiago comentaram na época sobre sua decisão. “É a maneira dele querer que seja. Ele fez questão de usar essa palavra [velório]. O que a gente vai fazer lá é celebrar a vida dele", disse um dos irmãos. “Foi a forma que eu encontrei de lidar com tudo isso. Porque eu acho que é isso que vale a pena", disse a irmã caçula, que irá escrever um livro sobre a história de Tiago. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo