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Morre o homem que fez seu próprio velório em vida com roda de samba e presença dos amigos
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Tiago Martins tinha um câncer de estômago sem possibilidade de cura. A expectativa inicial envolvia tratamento cirúrgico, mas os médicos constataram que o câncer já havia se espalhado para outras partes do organismo. Ele, então, decidiu reunir parentes e amigos no antigo galpão de uma cervejaria para celebrar a vida. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
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A ideia inusitada surgiu durante o velório do seu pai, em agosto de 2024. Tiago observou amigos e familiares contando histórias e relembrando momentos marcantes. Apesar das homenagens, sentiu falta de algo essencial: a presença da própria pessoa homenageada: "Ninguém sabe mais sobre meu pai do que ele mesmo. Faltou ele ali." Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
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A reflexão o levou a uma decisão inesperada: se um dia fosse celebrado por aqueles que ama, queria participar desse momento. E o que inicialmente seria um encontro restrito a amigos próximos acabou ganhando grande repercussão e atraindo pessoas de diferentes regiões do país. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
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Entre os participantes da sua despedida estavam visitantes que viajaram centenas de quilômetros apenas para conhecê-lo e prestar apoio. Muitos se identificaram com sua forma de enfrentar a doença e encontraram inspiração em sua postura diante da finitude da vida. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
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Foi o caso da servidora pública Lícia Freitas, de 43 anos, e o servidor público Ramon Santos, de 56 anos, que chegaram de João Pessoa, na Paraíba. "Me tocou bastante a história dele e ver como ele encara a vida abreviada", contou Lícia. "Ele é um sujeito admirável e não deixou a proximidade da morte paralisar a vida", disse Ramon. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
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Ao longo da celebração, Tiago fez questão de reforçar uma mensagem simples e direta: "As pessoas perguntam para mim como é estar morrendo. E eu só tenho uma resposta para dar: eu não estou morrendo, eu estou vivendo. Eu vou morrer uma vez só. O resto do tempo eu estou vivendo." Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
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Com roupas coloridas e cercado por demonstrações de carinho, Tiago passou horas conversando, ouvindo histórias, recebendo abraços e compartilhando emoções. "Eu quero abraçar e ser abraçado. Eu quero receber carinho, dar carinho. Eu quero rir. Eu quero chorar de emoção", comentou. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
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Em entrevista para o Fantástico, os irmãos de Tiago comentaram na época sobre sua decisão. “É a maneira dele querer que seja. Ele fez questão de usar essa palavra [velório]. O que a gente vai fazer lá é celebrar a vida dele", disse um dos irmãos. “Foi a forma que eu encontrei de lidar com tudo isso. Porque eu acho que é isso que vale a pena", disse a irmã caçula, que irá escrever um livro sobre a história de Tiago. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
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O câncer de estômago é uma doença que se desenvolve a partir do crescimento descontrolado de células na parede do órgão. O tipo mais comum é o adenocarcinoma gástrico, responsável pela grande maioria dos casos diagnosticados. Esse tumor tem origem nas células glandulares que revestem internamente o estômago e pode se espalhar para outros tecidos e órgãos se não for tratado. Foto: julien Tromeur/Unsplash
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Entre os sintomas mais frequentes estão dificuldade para se alimentar, sensação de estômago cheio, perda de peso, dores abdominais, náuseas e fadiga. Nos estágios iniciais, a doença pode não apresentar sinais evidentes, o que dificulta o diagnóstico precoce. Fatores como tabagismo, histórico familiar e hábitos alimentares inadequados podem aumentar o risco de desenvolvimento da doença. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
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