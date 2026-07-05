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Essas plantas sensíveis se fecham quando são tocadas: entenda o fenômeno

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Redação Flipar
  • A dormideira Ã© a planta mais conhecida entre as espÃ©cies que fecham as folhas ao toque. Encontrada em regiÃµes tropicais e subtropicais, utiliza esse movimento como defesa natural e tambÃ©m desperta interesse cientÃ­fico por seu rÃ¡pido mecanismo de resposta.
    A dormideira Ã© a planta mais conhecida entre as espÃ©cies que fecham as folhas ao toque. Encontrada em regiÃµes tropicais e subtropicais, utiliza esse movimento como defesa natural e tambÃ©m desperta interesse cientÃ­fico por seu rÃ¡pido mecanismo de resposta. Foto: Suyash.dwivedi - wikimedia commons
  • O fechamento das folhas ocorre pela rápida perda de turgor nas células, fazendo com que elas se retraiam em segundos. Essa resposta fisiológica funciona como defesa natural e envolve sinais elétricos que percorrem os tecidos da planta.
    O fechamento das folhas ocorre pela rápida perda de turgor nas células, fazendo com que elas se retraiam em segundos. Essa resposta fisiológica funciona como defesa natural e envolve sinais elétricos que percorrem os tecidos da planta. Foto: J.M.Garg wikimedia commons
  • O segredo do movimento está nos pulvinos, estruturas localizadas na base das folhas que funcionam como pequenas articulações que regulam a pressão interna das células. Essa engenharia natural é exemplo de como a biologia vegetal desenvolveu mecanismos sofisticados. Estudos recentes mostram que sinais elétricos percorrem tecidos vegetais em milissegundos, comparáveis a impulsos nervosos em animais.
    O segredo do movimento está nos pulvinos, estruturas localizadas na base das folhas que funcionam como pequenas articulações que regulam a pressão interna das células. Essa engenharia natural é exemplo de como a biologia vegetal desenvolveu mecanismos sofisticados. Estudos recentes mostram que sinais elétricos percorrem tecidos vegetais em milissegundos, comparáveis a impulsos nervosos em animais. Foto: Krzysztof Ziarnek, Kenraiz - wikimedia commons
  • A Acacia sensitiva, parente próxima da dormideira, também apresenta movimentos rápidos ao toque. Suas folhas finas se recolhem em resposta a estímulos mecânicos, criando um espetáculo visual semelhante. Pesquisadores destacam seu uso em estudos de fisiologia vegetal comparada e em regiões tropicais é cultivada como planta ornamental e educativa.
    A Acacia sensitiva, parente próxima da dormideira, também apresenta movimentos rápidos ao toque. Suas folhas finas se recolhem em resposta a estímulos mecânicos, criando um espetáculo visual semelhante. Pesquisadores destacam seu uso em estudos de fisiologia vegetal comparada e em regiões tropicais é cultivada como planta ornamental e educativa. Foto: pixabay
  • A Neptunia plena é uma planta aquática que reage ao toque com retração foliar. Encontrada em ambientes úmidos, chama atenção pela delicadeza de suas folhas e pela velocidade da resposta. Também é estudada por sua capacidade de adaptação em ambientes de baixa oxigenação e por contribuir na filtragem natural da água.
    A Neptunia plena é uma planta aquática que reage ao toque com retração foliar. Encontrada em ambientes úmidos, chama atenção pela delicadeza de suas folhas e pela velocidade da resposta. Também é estudada por sua capacidade de adaptação em ambientes de baixa oxigenação e por contribuir na filtragem natural da água. Foto: Michael Wolf wikimedia commons
  • O Biophytum sensitivum é uma pequena planta herbácea que reage ao toque retraindo suas folhas delicadas. Achada em regiões tropicais da Ásia e tem sido usada em práticas medicinais tradicionais por suas propriedades anti-inflamatórias. Sua resposta rápida ao estímulo reforça a diversidade de espécies sensitivas no mundo vegetal. Pesquisadores analisam seus compostos bioativos para uso farmacológico.
    O Biophytum sensitivum é uma pequena planta herbácea que reage ao toque retraindo suas folhas delicadas. Achada em regiões tropicais da Ásia e tem sido usada em práticas medicinais tradicionais por suas propriedades anti-inflamatórias. Sua resposta rápida ao estímulo reforça a diversidade de espécies sensitivas no mundo vegetal. Pesquisadores analisam seus compostos bioativos para uso farmacológico. Foto: Praveenp wikimedia commons
  • Em várias culturas, plantas sensitivas foram associadas a símbolos de humildade e respeito. O ato de se fechar diante do toque humano era interpretado como reverência, o que enfatiza que esse aspecto cultural reforça a ligação entre ciência e imaginário popular. Na Índia, o Biophytum sensitivum é usado em práticas medicinais e em rituais como símbolo de proteção espiritual.
    Em várias culturas, plantas sensitivas foram associadas a símbolos de humildade e respeito. O ato de se fechar diante do toque humano era interpretado como reverência, o que enfatiza que esse aspecto cultural reforça a ligação entre ciência e imaginário popular. Na Índia, o Biophytum sensitivum é usado em práticas medicinais e em rituais como símbolo de proteção espiritual. Foto: Yercaud-elango - wikimedia commons
  • Pesquisas modernas utilizam sensores e câmeras de alta velocidade para analisar o movimento das folhas, e os resultados ajudam a compreender como estímulos elétricos e químicos percorrem os tecidos vegetais. Essa investigação abre caminho para aplicações em robótica e biomimética, sendo que universidades asiáticas lideram estudos e aplicam princípios da dormideira em materiais inteligentes.
    Pesquisas modernas utilizam sensores e câmeras de alta velocidade para analisar o movimento das folhas, e os resultados ajudam a compreender como estímulos elétricos e químicos percorrem os tecidos vegetais. Essa investigação abre caminho para aplicações em robótica e biomimética, sendo que universidades asiáticas lideram estudos e aplicam princípios da dormideira em materiais inteligentes. Foto: Nativeplants garden - wikimedia commons
  • Estudos sobre plantas sensitivas inspiram projetos de engenharia que buscam replicar movimentos rápidos sem motores. A biomimética utiliza esses modelos para criar dispositivos flexíveis e responsivos, e o potencial vai desde robôs leves até sistemas de proteção ambiental. Pesquisadores avaliam o uso em sensores de impacto em estruturas, bem como projetos de próteses imitam a resposta rápida das folhas.
    Estudos sobre plantas sensitivas inspiram projetos de engenharia que buscam replicar movimentos rápidos sem motores. A biomimética utiliza esses modelos para criar dispositivos flexíveis e responsivos, e o potencial vai desde robôs leves até sistemas de proteção ambiental. Pesquisadores avaliam o uso em sensores de impacto em estruturas, bem como projetos de próteses imitam a resposta rápida das folhas. Foto: Ranjithsiji -wikimedia commons
  • Plantas que se fecham ao toque também desempenham funções relevantes nos ecossistemas. Elas ajudam a regular a presença de herbívoros e a manter o equilíbrio das comunidades vegetais. O fenômeno, além de curioso, é parte essencial da dinâmica natural e sua reação rápida pode reduzir a perda de água em ambientes secos e contribuir para a proteção contra insetos predadores.
    Plantas que se fecham ao toque também desempenham funções relevantes nos ecossistemas. Elas ajudam a regular a presença de herbívoros e a manter o equilíbrio das comunidades vegetais. O fenômeno, além de curioso, é parte essencial da dinâmica natural e sua reação rápida pode reduzir a perda de água em ambientes secos e contribuir para a proteção contra insetos predadores. Foto: Krzysztof Ziarnek, Kenraiz wikimedia commons
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